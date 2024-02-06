Eski Eserler ve Müzeler Dairesi: Özersay döneminde de 14 sözleşme ihalesiz yenilendi

Açıklamada “Kudret Özersay’ın Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin yapmış olduğu kiralamarla ilgili neden sadece 2022-2023 yıllarını hedef aldığı manidar olmakla birlikte yasanın 15 Kasım 2016 tarihinden sonraki uygulamaları niye dikkate almadığı asıl sorulması gereken sorudur. Daire, Taşınmaz Eski Eserleri Kullanma ve Kira Tüzüğü uyarınca 2016 yılı sonrası da tüm kiralamaları bu tüzüğe göre yapmış, ayrıca Sayın Kudret Özersay’ın Dışişleri Bakanı olduğu dönemde de Eski Eserler ve Müzeler Dairesi kendisine bağlı iken 14 tane kira sözleşmesi yenilenmiştir.” Denild.

Açıklama şöyle devam etti:

“Dairemiz Sayın Özersay’ın döneminde Dışişleri Bakanlığı’na bağlı iken herhangi bir farklı uygulma yapılmadığı gibi ayni uygulamaya devam ettiği görülmektedir.

2018 yılında bakanlığımızın o dönemin Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu Maliye Bakanlığı’na yazmış olduğu yazıda 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’na, Taşınmaz Eski Eserleri Kullanma ve Kira Tüzüğü’nün dahil edilmesi ile ilgili görüşünü bildirmiş, fakat yasa içinde değişikliğe gidilmezken sonraki dönemlerde (Sayın Özersay’ın hükümette bulunduğu sürelerde 2019 ile 2020 ye kadar) herhangi bir değişklik de yapılmamıştır.

Sayın Kudret Özersay’ın Bakanlık döneminde o dönem Bakanlık Müdürü olan ve ardından Dışişleri personeli başka bir kişiyi komisyon üyesi olarak bu göreve getirmiştir. Yasal olmadığını iddia ettiği kira komisyonuna neden görevlendirmeler yaptı veya yaptırdı? bu süre içerisinde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Sn. Kudret Özersay’ın görevlendirdiği personel olan kişinin de imzaları ile mevcut tüzüğe dayanarak toplam 14 kira sözleşmesini yeniledi.

Hukuk Dairesi (Savcılık) Tüzüğe bağlı kiralama işlemlerinin kamu ihale yasası hükümlerine uygun olmadığını belirtiyor, ayrıca yasaya uygun olmayan kiralama işlemlerinin tesbiti var ise polise intikal ettirmeyi öneriyor. 30.01.2020 Tarihli Hukuk Dairesi görüşü dikkate alınarak Sayın Özersay neden polise intikal ettirecek girişimi yapmadı? Neden geçmişte yapılan ve kendisinin şu anda şikayetçi olduğu kira sözleşmelerini iptal edip yeni ihaleler açmadı? Geçmişteki bütün sözleşmelerin durdurulması ve ihale açılması gerekli değilmiydi? Özersay’ın o dönem yapmaya çalıştığı yalnızca wc ihalelerini açmak oldu ama bu ihaleleri de yürütemeyip, sonuçlandıramadı.

Kamu ihale yasasında 2016 öncesine bir atıfta bulunmazken herhangi bir geçici madde olmadığı gibi açık olarak da kirlama usulleri yasa içinde net değildir.

2024 yılı içinde herhangi bir yenilenme yapılmayacağı gibi mağduriyetlerin giderilmesi için ivedi olarak yasal mevzuat değişikliği gerekmektedir. Yani 2018 de Bakan Fikri Ataoğlu’nun yazmış olduğu görüşler doğrultusunda kamu ihale yasası değişmesi gerekmektedir. Kamu İhale yasası içinde daha kapsamlı bir kiralama bölümü olması gerekliliği de halen daha bakidir.

20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ile Bakanlıklar altındaki kira komisyonlarının uyumlu bir şekilde çalışması için gerekli girişim başlatılmıştır.”