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Eski eşinden habersiz evi oğluna devretti!

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Boşandıktan sonra eşiyle birlikte yaşadıkları apartman dairesini mahkemeye beyan etmeden izinsiz olarak, ilk eşinden olan oğlunun adına devreden G.V teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Eski eşinden habersiz evi oğluna devretti!

Polis memuru Öjen Açıkada mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Y.S. ile boşandıktan sonra evli oldukları süre içerisinde birlikte yaşadıkları Gönyeli’deki bir apartman dairesini mahkemeye beyan etmeden izinsiz olarak ilk eşinden olan oğluna devrettiğini söyledi. Polis, meselenin kendilerine mahkeme emriyle bildirildiğini, zanlıya dün yazılı dava tebliği edildiğini ancak zanlının davasını kabul etmediğini açıkladı. Polis, zanlının aile yasasına aykırı hareket ettiğini, bu suçun 5 yıla kadar hapis veya asgari ücretin 40 katı para cezası öngördüğünü belirtti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, Romanya ve KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına,2 haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmasına ve 50  bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

 

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