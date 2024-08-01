  • BIST 10870.4
  • Altın 2593.016
  • Dolar 33.1126
  • Euro 35.8291
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİsrail, Beyrut'ta Hizbullah komutanını hedef alan bir saldırı yaptı

Eski eşine silah doğrulttu: Barışmazsan seni de kendimi de öldürürüm

» »
Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz paylayıcı madde taşıma, şiddet tehdidi, darp, dehşet yaratmak için silah taşıma suçlarından tutuklanan E.E, mahkemeye çıkarıldı.
Eski eşine silah doğrulttu: Barışmazsan seni de kendimi de öldürürüm

Polis memuru Mustafa Hacı mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 16 Temmuz 2024 tarihinde saat 03.00-05.00 raddelerinde eski eşi C.A.’nın görev yaptığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı avlusu içerisinde barışmak istediği genç kadına silah doğrultarak, “Barışmak istiyorum, eğer barışmazsan seni de kendimi de öldürürüm” dedikten sonra bakanlığın içerisindeki Meteoroloji Dairesine ait eski eşinin odasında silahı boynuna dayayarak, darp suçunu işlediğini belirtti.

Polis, şikâyetin 30 Temmuz’da yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, C.A.’nın ifadesinde korktuğunu ve yalnız polise gelmek istemediği için yurt dışında bulunan avukatını beklediğini, avukatı gelince ifade vermeye geldiğini söylediğini aktardı.

Polis, yapılan araştırmada C.A.’nın avukatının yurt dışında olduğunun teyit edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı: Biz bazıları gibi ‘Linobambaki’ olamayız01 Ağustos 2024 Perşembe 11:18
  • Boğulma tehlikesi geçirdi... Çakır, yoğun bakımda!01 Ağustos 2024 Perşembe 11:17
  • Bir günde iki kaza... İki sürücü de alkollü çıktı!01 Ağustos 2024 Perşembe 11:16
  • Yaşı 22... Polis olmadığı halde kendini Polis olarak tanıttı...01 Ağustos 2024 Perşembe 11:14
  • Hırsızlık ve evrak sahtelemeden aranan kişi Girne Turizm Limanı’nda tutuklandı!01 Ağustos 2024 Perşembe 10:48
  • Taçoy: Kurultaya yönelik usulsüzlüklere ilişkin hukuki takip başlattım01 Ağustos 2024 Perşembe 09:54
  • Eylem: “Sendika Yönetim Kurulumuz kararlıdır, bu yıl gerekirse okullar açılmayacak”01 Ağustos 2024 Perşembe 08:45
  • Dışişleri Dairesi Müdürü görevden alındı, yerine iki yeni isim atandı!01 Ağustos 2024 Perşembe 08:40
  • 1 Ağustos tören ve etkinliklerle kutlanıyor01 Ağustos 2024 Perşembe 08:37
  • Aşırı sıcakların etkisi devam ediyor01 Ağustos 2024 Perşembe 08:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti