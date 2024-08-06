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Eski eşine silah doğrulttu... Cezaevi'ne gönderildi...

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Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz paylayıcı madde taşıma, şiddet tehdidi, darp, dehşet yaratmak için silah taşıma suçlarından tutuklanan Eşref Erensu, teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Eski eşine silah doğrulttu... Cezaevi'ne gönderildi...

Polis memuru Hatice Emin mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 16 Temmuz 2024 tarihinde saat 03.00-05.00 raddelerinde eski eşi C.A.’nın görev yaptığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı avlusu içerisinde barışmak istediği genç kadına silah doğrultarak, “Barışmak istiyorum, eğer barışmazsan seni de kendimi de öldürürüm” dedikten sonra bakanlığın içerisindeki Meteoroloji Dairesine ait eski eşinin odasında silahı boynuna dayayarak, darp suçunu işlediğini belirtti. Polis, şikâyetin 30 Temmuz’da yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının belinden silah çıkarıp, aracın üzerine koyduğunu daha sonra tekrar beline koyduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, ayrıca zanlıyı olay tarihinden önce silahla gören bir tanıktan ifade aldıklarını söyledi.

Polis, bakanlığın kamera görüntülerinin ses kaydı yaptığını, zanlıdan mukayese için ses örneği istendiğini ancak ses örneği vermeyi reddettiğini kaydetti. Polis, zanlının eski eşine karşı şiddet içerikli suçlardan dolayı hakkında 6 ayrı dosya tazmin edildiğini belirtti. Polis, zanlının eski eşine karşı şiddetten dolayı teminata bağlandığını ancak 27 Ocak 2019 tarihinden beri polise ıspat-ı vücut yapmadığını belirtti.

Polis, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı, polise müvekkilinin evinde arama yapılıp yapılmadığını sordu.

Polis, arama yapıldığını, bir adet oyuncak silah bulunduğunu söyledi.

Avukatı, kameralarda görülen silahın evde bulunan oyuncak silah olduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.  

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