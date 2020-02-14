Eski eşini 9 kurşunla öldürdü: 'Ben vurmadım, kendisi öldü' dedi, iyi hal indirimi aldı

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık İmirze Sarı hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık İmirze Sarı, öldürülen Serpil Erdoğan’ın yakınları ile avukatlar katıldı. Son savunmasını yapan İmirze Sarı, mağdur olduğunu ve olayın istemeden meydana geldiğini ifade ederek, “İstemeden oldu. Çocuklarım mağdur. Ben yine mağdurum. Ben vurmadım. Kendisi öldü. O anki psikolojiyle ne oldu bilmiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İmirze Sarı’ya eski eşi Serpil Erdoğan’ı öldürmekten önce müebbet hapis cezası verirken, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayıp cezayı 15 yıla düşürdü. Sarı ayrıca ruhsatsız silah taşımak suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 1000 lira adli para cezasına çarptırıldı.