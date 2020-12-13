  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3'ü yerel 7 pozitif vaka!

Eski eşinin evini soydu!

» »
Girne’de meydana gelen ev açma, sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Göktaş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Eski eşinin evini soydu!

Girne’de meydana gelen ev açma, sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Göktaş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel - Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.  Polis huzurdan bulunan zanlı Hüseyin Göktaş'ın 10.10.2020-12.12.2020 tarihleri arasında eski eşinin  ikametgâhına henüz tespit edilemeyen bir yerinden içerisine cürüm işlemek kastıyla giriş yaptıktan sonra, salonundaki kitaplıkta telefon kutusu içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 570 TL olan bir adet 14 ayar altın kolye ve bir adet 14 ayar küpeyi sirkat ettikten sonra muhtemelen giriş yaptığı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis bahse konu altınlar Girne’de faaliyet gösteren Ayanlar kuyumculuk isimli iş yerinde tespit edilip emare olarak zapt edildiğini ve bırakanın zanlı Hüseyin GÖKTAŞ'ın olduğunun anlaşılması üzerine mahkeme emri gereği tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” etkinliği ile Arasta şenlendi13 Aralık 2020 Pazar 11:42
  • 76 Yaşındaki Kayıp Raman Bulundu13 Aralık 2020 Pazar 11:35
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kiliselerden Sorumlu Olduğunu Ve Kiliselerin Bakımı İçin Ciddi Bütçeler Ayırdığını Belirtti13 Aralık 2020 Pazar 11:34
  • UBP-DP-YDP hükümetinin programı yarın Meclis Genel Kurulu’nda okunacak…13 Aralık 2020 Pazar 11:25
  • Yeniboğaziçi'nde uyuşturucu operasyonu13 Aralık 2020 Pazar 11:24
  • Kıbrıslı Türk karikatürcülerin Uluslararası başarıları devam ediyor13 Aralık 2020 Pazar 11:21
  • Dr. Bülent Dizdarlı: “Yılbaşında herkes evinde otursun…”13 Aralık 2020 Pazar 11:12
  • İskele Long Beach'teki hurmalar halka ikram edildi13 Aralık 2020 Pazar 11:01
  • Dr. Sibel Siber kendini izole ettiğini aldığını açıkladı13 Aralık 2020 Pazar 10:35
  • Girne'de ekmek fırınında yangın13 Aralık 2020 Pazar 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti