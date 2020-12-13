Eski eşinin evini soydu!

Girne’de meydana gelen ev açma, sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Göktaş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel - Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis huzurdan bulunan zanlı Hüseyin Göktaş'ın 10.10.2020-12.12.2020 tarihleri arasında eski eşinin ikametgâhına henüz tespit edilemeyen bir yerinden içerisine cürüm işlemek kastıyla giriş yaptıktan sonra, salonundaki kitaplıkta telefon kutusu içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 570 TL olan bir adet 14 ayar altın kolye ve bir adet 14 ayar küpeyi sirkat ettikten sonra muhtemelen giriş yaptığı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis bahse konu altınlar Girne’de faaliyet gösteren Ayanlar kuyumculuk isimli iş yerinde tespit edilip emare olarak zapt edildiğini ve bırakanın zanlı Hüseyin GÖKTAŞ'ın olduğunun anlaşılması üzerine mahkeme emri gereği tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.