Eski eşinin evini yaktı

20 yıl önce boşandığı Ebru C. ile 3 yıldır birlikte yaşayan Yavuz P., tartışma sonrası annesinin yanına giden Ebru C.’nin evini kundakladı. Yanan evi gören kadın baygınlık geçirdi. Polis kaçan Yavuz P.’yi arıyor.

Gözyaşları içinde olayı anlatan anne Nazife C. “Damat yakmış kızımın evini. Kızımla daha önceden boşanmışlardı. Damat ayrılmak istemiyordu. Kızım da birleşmek istemiyordu. Biz de anahtarı verdik evdeki ‘eşyaları al’ diye. Evdeydi o yakmış evi kaçmış. Kızım bende kalıyordu. Şiddetli geçimsizlik vardı, Kızımı dövüyordu. Çalışmıyordu” dedi.

İşteyken haberi alan Ebru C. yanan evini görünce baygınlık geçirerek yere yığıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ebru C., polise verdiği ifadesinde, “Kendi evimdi. Eski kocam gelmiş. Kendisi yakmış evi. İşteydim ben komşular haber verdi” diye konuştu.

Polis, kaçan Yavuz P.’yi arıyor.