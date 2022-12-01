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Eski Eşinin İşyerine Giderek Onu Darp Etti!

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Gazimağusa’da eski eşinin işyerine giderek, kadını darp eden A.G., Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı ve askıda benzer 3 davası bulunduğu için 1 ay süresince cezaevine gönderildi.
Eski Eşinin İşyerine Giderek Onu Darp Etti!

Mahkeme emrine riayetsizlik ve darp suçundan tutuklanman TC vatandaşı A.G., yargılanana dek cezaevinde kalacak.

   Mahkemede meselenin olgularını, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Gökhan Kol anlattı.

   Doğruları söyleyeceğine yemin eden Gökhan Kol, zanlının, 29 Kasım 2022’de saat 06.45’te, kendisiyle konuşmadığı gerekçesiyle, bir ay önce boşandığı ve 200 metre yakınına yaklaşması yasaklanan eşinin çalıştığı işyeri İlarma Market’e  giderek, eski eşine yumruk sallayıp saçından tutup çekmek suretiyle kadını darp ettiğini söyledi.

   Gökhan Kol, zanlının askıda benzer 3 davası bulunduğunu dile getirdi ve mahkemeden zanlıyı cezaevine göndermesini istedi.

   Kararını açıklayan mahkemenin Ceza Davaların Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlıyı yargılanıncaya değin, her ne şart altında olursa olsun 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderdi.

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