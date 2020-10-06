Eski eskort, aldatan erkeklerin özelliklerini sıralayıp kadınları uyardı
Samantha X lakaplı eski eskort, aldatan erkeklerle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Kendini birinci sınıf eskort olarak tanımlayan Samantha X, yıllarca bu sektörde çalıştıktan sonra bırakmaya karar vermiş. Mesleği yüzünden her kesimden erkekle muhatap olduğunu söyleyen kadın, erkeklerin eşlerini aldatmaya iten 3 neden olduğunu söyledi.
Samantha X lakaplı eski bir eskort, eşlerini aldatmaya kararlı erkeklerin özelliklerini anlattı. Samantha, bu tür erkeklerin aldatmak için mutlaka bir yol bulacağı konusunda kadınları uyardı
06 Ekim 2020 Salı 22:45
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