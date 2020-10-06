Samantha X lakaplı eski eskort, aldatan erkeklerle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Kendini birinci sınıf eskort olarak tanımlayan Samantha X, yıllarca bu sektörde çalıştıktan sonra bırakmaya karar vermiş. Mesleği yüzünden her kesimden erkekle muhatap olduğunu söyleyen kadın, erkeklerin eşlerini aldatmaya iten 3 neden olduğunu söyledi.