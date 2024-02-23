Eski ev arkadaşının evini soydu, diz üstü bilgisayarını kırdı!

Lefkoşa Adli Şube’de görev yapan polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Mart 2023 tarihinde Gönyeli'de Amir Muhammed Heydari'ye ait ikametgaha balkonundaki kilitsiz kapısını açıp, giren eski ev arkadaşı zanlı ile kimliği meçhul erkek bir şahsın, 1 adet siyah renk tencereyi, 1 adet bıçağı, 1 adet mikseri, 1 adet Housberg marka ütüyü, 1 Huaveı marka cep telefonunu sirkat ettiğini anlattı.

Polis, zanlıların Acer marka dizüstü bilgisayarı kasten ve kanunsuz olarak kırıp, hasara uğrattıktan sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını belirtti.

Polis memuru, bahse konu eşyaların, müşteki tarafından aynı gün olay sonrası zanlının sokak üzerinde yürürken tasarrufunda bulunarak, geri alınıp polise teslim edildiğini söyledi.

Olayın bilgilerine 9 Mart 2023 tarihinde getirildiğini anlatan polis, zanlının aleyhine aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 21 Şubat 2024 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir sün süre temin edildiğini, yapılan soruşturmada 60 günlük vize ile ülkeye geldiğini, izin süresi dolduktan sonra 2 Ekim 2022 tarihinden beri 448 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını belirlendiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili aranan bir şahıs bulunduğunu ve zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı olduğunu belirten Polis, 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.