  • BIST 9363.3
  • Altın 2025.504
  • Dolar 31.0426
  • Euro 33.7123
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisi olacak

Eski ev arkadaşının evini soydu, diz üstü bilgisayarını kırdı!

» »
Gönyeli’de eski ev arkadaşının eşyalarını çalan, ayrıca laptopunu kıran İranlı M.D yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Eski ev arkadaşının evini soydu, diz üstü bilgisayarını kırdı!

Lefkoşa Adli Şube’de görev yapan polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Mart 2023 tarihinde Gönyeli'de Amir Muhammed Heydari'ye ait ikametgaha balkonundaki kilitsiz kapısını açıp, giren eski ev arkadaşı zanlı ile kimliği meçhul erkek bir şahsın, 1 adet siyah renk tencereyi, 1 adet bıçağı, 1 adet mikseri, 1 adet Housberg marka ütüyü, 1 Huaveı marka cep telefonunu sirkat ettiğini anlattı.

Polis, zanlıların Acer marka dizüstü bilgisayarı kasten ve kanunsuz olarak kırıp, hasara uğrattıktan sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını belirtti.

Polis memuru, bahse konu eşyaların, müşteki tarafından aynı gün olay sonrası zanlının sokak üzerinde yürürken tasarrufunda bulunarak, geri alınıp polise teslim edildiğini söyledi.

Olayın bilgilerine 9 Mart 2023 tarihinde getirildiğini anlatan polis, zanlının aleyhine aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 21 Şubat 2024 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir sün süre temin edildiğini, yapılan soruşturmada 60 günlük vize ile ülkeye geldiğini, izin süresi dolduktan sonra 2 Ekim 2022 tarihinden beri 448 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını belirlendiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili aranan bir şahıs bulunduğunu ve zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı olduğunu belirten Polis, 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de Trafik Denetimlerinde 526 Sürücüye Yasal İşlem: 24 Araç Trafikten Men Edildi23 Şubat 2024 Cuma 12:19
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Yaşayan 10 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı23 Şubat 2024 Cuma 11:59
  • Lefkoşa'da Bina Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor23 Şubat 2024 Cuma 11:39
  • Karaoğlanoğlu'nda Kanunsuz Silah ve Mermi Bulundu: İki Kişi Tutuklandı23 Şubat 2024 Cuma 11:28
  • "Görevli polis memuruna çarpıp yaralamak kabul edilemez"23 Şubat 2024 Cuma 11:13
  • LTB ve SAT-DER İmzaladığı İşbirliği Protokolü İle Acil Durumlara Hazırlıklı23 Şubat 2024 Cuma 10:41
  • CTP ve AKEL Lefkoşa İlçeleri ortak etkinlik düzenledi23 Şubat 2024 Cuma 09:27
  • Karpaz’a bugün üç saat elektrik verilemeyecek23 Şubat 2024 Cuma 09:13
  • LTB Uyardı…Mehmet Akif Caddesi’nde bugün trafik akışı tek yönlü sağlanacak23 Şubat 2024 Cuma 08:41
  • Sahil Güvenlik ekipleri denizde bir erkek cesedi daha buldu23 Şubat 2024 Cuma 08:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti