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Eski Facebook çalışanı: Şirket, güvenlik yerine kazancı seçti

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Facebook'ta daha önce ürün müdürü olarak çalışan ve şirkete dair bazı belgeleri sızdıran Frances Haugen, Facebook'un birçok kez büyümeyi güvenliğe tercih ettiğini söyledi.
Eski Facebook çalışanı: Şirket, güvenlik yerine kazancı seçti

Facebook'ta daha önce ürün müdürü olarak çalışan ve şirkete dair bazı belgeleri sızdıran Frances Haugen, Facebook'un birçok kez büyümeyi güvenliğe tercih ettiğini söyledi.

Frances Haugen, ürün müdürü olarak çalıştığı Facebook'a dair birtakım belgeleri Wall Street Journal (WSJ) gazetesiyle paylaşmasıyla gündeme geldi.

Bu yılın başlarında Facebook'tan ayrılan Haugen, CBS kanalındaki "60 Dakika" programına verdiği demeçte, şirketten ayrılmadan önce bir dizi dokümanı kopyaladığını söyledi.

Haugen, Facebook'un defalarca "güvenlik yerine büyümeyi" tercih ettiğini belirtti.

Bazı kullanıcılara ayrıcalık

WSJ ile paylaşılan belgelerde, şirketin ünlülere ve politikacılara moderasyon politikaları bakımından ayrıcalık sunduğuna dair içerikler bulundu.

Haugen ayrıca, Facebook'un ABD Kongre Binası'nın basılması olayında şiddeti körüklediğini öne sürdü.

Facebook ise sızıntıların yanıltıcı olduğunu ve şirket tarafından yürütülen olumlu araştırmaları örtbas ettiğini söyledi.

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