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Eski Facebook ve WhatsApp çalışanlarının yeni uygulaması neler sunuyor

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Popüler sosyal medya platformu Facebook ve anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın eski çalışanları, HalloApp isimli yeni bir uygulamaya öncülük ediyor. Peki HalloApp ne gibi farklılıklar sunuyor?
Eski Facebook ve WhatsApp çalışanlarının yeni uygulaması neler sunuyor

Daha önce WhatsApp’ta çalışan Neeraj Arora ve Michael Donohue, HalloApp isimli uygulamalarıyla sosyal medyayla mücadele ettiklerini açıkladılar.

Wall Street Journal’ın haberine göre, o zamanki WhatsApp yöneticisi Neeraj Arora, 2014 yılında WhatsApp’ın Facebook’a 22 milyar dolara satılmasının pazarlığına yardımcı oldu.

Ancak Facebook’tayken, Arora, şirketin çevrimiçi reklamcılığa olan bakışından soğuduğunu ve liderliğini temel ürünleri geliştirmek yerine rekabete ve hızlı büyümeye aşırı derecede sabitlenmiş olarak gördüğünü söyledi. WhatsApp’ın kurucularıyla birlikte 2018’de şirketten ayrılan Arora, “Kullanıcıyı düşünerek inşa etmediler” dedi.

Şimdi HalloApp ile bir kez daha sosyal medyayla mücadele ettiklerini açıklayan Arora ve Donohue, insanların uygulamalarında harcadıkları zamanı en üst düzeye çıkarmaya veya reklamverenleri çekmek için kullanıcıları çevrimiçi ağlarını mümkün olan en büyük boyuta genişletmeye teşvik etmeye odaklanmadıklarını söylüyorlar.

HalloApp, reklamlar yerine, düşük bir abonelik ücreti talep etmeyi planlıyor. Uygulama içindeki gruplar 50 kişi ile sınırlı. Arora, yakın zamanda yapılan bir röportajında, “Çok hızlı büyüyerek planı kaybetmek istemezsiniz,” dedi.

AKRABALARIN DEZENFORMASYON PAYLAŞMASINI ENGELLEYECEK Mİ?

Sequoia Capital, eski Facebook yönetim kurulu direktörü Jim Breyer, WhatsApp kurucu ortağı Brian Acton ve başka yatırımcılardan 15 milyon dolar yatırım alan HalloApp, sosyal medyanın sorunlarını çözmeyi amaçlayan birkaç girişimden biri. Ancak bu sorunların nasıl tanımlanacağı henüz yoğun tartışmalara konu oluyor.

Bazı girişimler, ürün tasarımının, daha fazla dikkat çeken içerik kararları kadar dikkate alınması gerektiğini söylüyor. HalloApp’te grupların boyutunu sınırlamanın kötüye kullanım potansiyelini en aza indirmeye yardımcı olacağına inanıyorlar.

Kurucuları, HalloApp’ın çekiciliğinin merkezinde, reklama güvenmemesi olduğunu söylüyor. Kullanıcılar yalnızca adres defterlerindeki kişilerle bağlantı kurabiliyor. Mesajlar 30 gün sonra kayboluyor ve varsayılan olarak şifreleniyor.

Donohue, HalloApp’ın tasarımının “çılgın amcanızın dezenformasyon paylaşmasını” engellemeyeceğini, ancak ağların Facebook’tan daha küçük ve paylaşması daha zor olduğu için etkilerin en aza indirileceğine inanıyor.

2018’de WhatsApp’ın Hindistan’daki şiddetli saldırılara karışması, Arora ve diğer yöneticileri şaşırtan bir gerçek oldu. Orada edindikleri bilgiler, uygulamadaki verilerin ne sıklıkla iletilebileceği ve WhatsApp gruplarının ne kadar büyük olabileceği konusunda bir sınır koymalarının önünü açtı.

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