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Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'den Çarpıcı Açıklamalar Geldi!

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Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'den Çarpıcı Açıklamalar Geldi!
Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'den Çarpıcı Açıklamalar Geldi!

Fenerbahçe'nin eski Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, hayatına dair ve kariyeri ile alakalı yaptığı açıklamalar ile oldukça dikkatleri üzerine çekti. Futbolcu Türkiye'den sonra transfer olduğu İtalya Ligi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İTALYA İLE TÜRKİYE LİGİ'Nİ KARŞILAŞTIRDI

Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe ile oldukça başarılı günleri geçen futbolcu, Türkiye'nin ardından İtalya ekiplerinden Lazio'ye transfer olmuştu. Vedat Muriqi, İtalya ligi ve Türkiye ligi arasında değerlendirmelerde bulundu. Futbolcu yaptığı açıklamada, 'İtalya'da Türkiye'den daha kaliteli bir lig var ve daha başlangıçta sakatlandım. Sonrasında da Covid'e yakalandım ve zorlandım. Çünkü Lazio'da yüksek bir seviye vardı ve takım arkadaşlarımın düzeyine yetişmek kolay değildi. Çoğu zaman şanssızdım ama bana fırsat verildiğinde de iyi değerlendiremediğim doğru.'
'20 milyon Euro'yu boşuna vermediler. Türkiye'de ve millî takımda goller attım. Bir oyuncuya 100 milyon Euro da ödeyebilirsin ama sakatlıklar olduğunda beklendiği gibi performans sergilenmeyebilir. Bu fubol.' ifadelerine yer verdi.

HAYATIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Vedat Muriqi çocukluğuyla ilgili yaşadıklarına da değindi. Futbolcu çocukluğunun savaşın ortasında geçtiğini belirterek, 'Savaş, dünyanın ve herhangi bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir. Bununla ilgili belki de tek olumlu şey, sizi zihinsel ve fiziksel olarak daha güçlü hale getirmesidir. Yaklaşık 50 kişilik bir aile olarak hepimiz bir evin bir odasında mahsur kaldık. Almanlar bize yardım etmeye başladığında günde 1 litre süt ve soğanlar dağıtıldı. Zor zamanlardı.'
'Ailemin acı çektiğini, henüz çocuk olduğumuzu, yiyip içmek istediğimizi ve bize hiçbir şey veremediklerini fark etmiştim. Neyse ki ailemden kimseyi savaşta kaybetmedim.'
'Eve geldiler ve bize bomba atılacağını söylediler. Arabayı alıp Arnavutluk'a gitmek adına annemin mümkün olan en kısa sürede kıyafetleri çantalara doldurduğunu hatırlıyorum. Sokaklarda askerlerin attıkları birçok kıyafet vardı.' şeklinde açıklamalarına son verdi.

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