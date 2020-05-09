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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing hakkında cinsel taciz suçlaması

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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing hakkında cinsel taciz suçlaması
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing hakkında cinsel taciz suçlaması

Alman gazeteci Ann-Kathrin Stracke, eski Fransa Cumhurbaşkanı ve mevcut Anayasa Konseyi üyesi Valery Giscard d'Estaing'in, 2018 yılındaki bir röportaj sırasında kendisini taciz ettiğini söyleyerek d'Estaing hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fransa'nın 94 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı ve şu anda Anayasa Konseyi üyesi Valery Giscard d'Estaing, cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya.

Alman televizyon kanalı WDR'de çalışan 37 yaşındaki gazeteci Ann-Kathrin Stracke, Fransa'da 1974-1981 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Giscard d'Estaing hakkında 2018 yılında kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla geçtiğimiz 10 Mart'ta Paris Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Stracke, yaptığı açıklamada, d'Estaing'in 2018 yılında başkent Paris'te bulunan ofisindeki röportaj sırasında kendisini taciz ettiğini iddia etti.

Gazeteci Stracke, "Çarşamba akşamı Fransız gazetesi Le Monde ve Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından yayınlanan bilgiler doğrudur. Bana yapılan taciz olayını anlatmaya karar verdim. Çünkü insanların eski bir Fransız Cumhurbaşkanının bir röportajdan sonra bir gazeteciye cinsel tacizde bulunduğunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Gazeteciye çalıştığı kurumdan destek

Cinsel tacize uğradığını belirten Stracke, çalıştığı televizyon kanalı WDR tarafından destek aldı. WDR tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Aralık 2018'de yaşandığı iddia edilen olayın araştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Çalışanlarımızın bu tür durumlarla yüzleşmesine tahammül edemeyiz" denildi.

Öte yandan d'Estaing, 2004 yılından bu yana Anayasa Konseyi üyesi olarak görevini sürdürüyor.

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