Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye seçim kampanyasını yasa dışı finansmandan 1 yıl hapis cezası

Fransa'da seçim kampanyasını yasa dışı finanse etmekten suçlu bulunan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Paris 11. Ceza Mahkemesi eski cumhurbaşkanının hapis cezasını ev hapsi şeklinde elektronik gözetim altında geçirmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca eski cumhurbaşkanı ile aynı davada yargılan 13 sanık için de 2 yıldan 3 buçuk yıla kadar hapis cezaları verdi. Paris Savcılığı 13 sanık için 18 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemişti.

Bygmalion adlı davaya katılmayan Sarkozy hakkında 6 ayı tecilli olmak üzere 1 yıl hapis cezası ve 3 bin 750 euro para cezası talep edilmişti.

15 Haziran'da mahkeme salonuna gelerek hakime ifade veren eski Cumurbaşkanı Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyasını 2007'deki gibi yürüttüğünü ve söz konusu suçlamaları reddettiğini belirtmişti.

"Seçim kampanyası yasal sınırını iki kat aştı iddiası"

Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon euronun yaklaşık 2 kat üzerine çıkılmasının önüne geçildiği ileri sürülüyor.

Fransız yetkililer Sarkozy'nin Kaddafi'den toplamda 50 milyon euro para aldığına ilişkin iddiaları araştırıyordu. Fransız seçim yasaları yurt dışından alınabilecek yabancı yardımları sınırlıyor. Buna göre yurt içi yardımları dahil 21 milyon eurodan daha fazla olamıyor.

İddiaları reddeden Sarkozy ise 2007 seçimlerinde Libya rejiminden aldığı paralarla kendi kampanyasını yasa dışı şekilde finanse ettiğine ilişkin yürütülen soruşturmanın düşürülmesini istiyordu.

Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

"Kaddafi'den çantalarla para geldi"

Dönemin Libya lideri Muhammer Kaddafi'nin Sarkozy'e çok sayıda çanta içerisinde nakit para verdiği iddia ediliyor.

İddianın sahibi ise Lübnan asıllı Fransız iş adamı Ziyad Takiyeddin. İş insanı 2016'da Mediapart isimli bir haber sitesine verdiği demeçte içerisinde 5 milyon euro bulunan 5 çantayı Libya'dan alarak Sarkozy'e teslim ettiğini açıklamıştı.

Birkaç gün sonra ise Takiyeddin bu iddiasını değiştirerek Sarkozy'nin bu şekilde hiçbir finansman almadığını belirtmişti.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı temyize götüren eski cumhurbaşkanına verilen hapis cezası askıya alınmıştı. Sarkozy, V. Cumhuriyet döneminde hapis cezası alan ilk cumhurbaşkanı olmuştu.