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Eski Fransa Sağlık Bakanı Buzyn insanların hayatını tehlikeye atmaktan yargılanacak

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Fransa’da koronavirüs salgını sırasında Şubat 2020’de görevinden istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, hükümet üyelerini yargılamada tek yetkili organ olan Cumhuriyet Adalet Divanı’na çağrılmıştı.
Eski Fransa Sağlık Bakanı Buzyn insanların hayatını tehlikeye atmaktan yargılanacak

Fransa’da koronavirüs salgını sırasında Şubat 2020’de görevinden istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, hükümet üyelerini yargılamada tek yetkili organ olan Cumhuriyet Adalet Divanı’na çağrılmıştı.

Fransa Cumhuriyet Adalet Divanı, Covid-19 salgınını yönetme biçimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Buzyn hakkında bir iddianame hazırlayarak, eski bakana "başkalarının hayatını tehlikeye atma" suçlamasını yöneltti. Koronavirüs salgını sırasında Şubat 2020’de görevinden istifa eden Buzyn, bu davada iddianamesi hazırlanan ilk politikacı oldu.

Söz konusu dava, hükümet üyelerini yargılamada tek yetkili organ olan Cumhuriyet Adalet Divanı tarafından Temmuz 2020’den bu yana yürütülüyor.

Geçtiğimiz yıl hükümetin Covid-19 kriz yönetimini kötü bulan Fransızlar, görevdeki Sağlık Bakanı Olivier Veran, eski Başbakan Edouard Philippe, eski Sağlık Bakanı Buzyn başta olmak üzere hükümet üyeleri hakkında Cumhuriyet Adalet Divanı’na "insan sağlığını tehlikeye atmak, istemsizce ölüme sebebiyet vermek ve yardım kurallarına uymamak" gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunmuştu.

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