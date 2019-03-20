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Eski Galatasaray Başkanı Aysal'a dolandırıcılık suçlaması

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Eski Galatasaray Başkanı Aysal'a dolandırıcılık suçlaması
Eski Galatasaray Başkanı Aysal'a dolandırıcılık suçlaması

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye verildiğini söyledi.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Hangi kulüp başkanı dolandırıcı diye savcılığa verildi?" başlığıyla yayımlanan yazısında geçmişte eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile ilgili çok sayıda yazı kaleme aldığını hatırlattı.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Benim Aysal'la ilgili yazılarımın tek nedeni Aysal'ın iş adamlığındaki etik sorunlardı.

Neyse, aradan epey zaman geçti.

Son zamanlarda Aysal'ın Türkiye'deki bazı şirketlerinin bir süreden beri ekonomik sıkıntılar yaşadığı, bankalar ile arasında sorunlar olduğu, borçlarını ödemeye yanaşmadığı konuşuluyordu.

 

Düşene vurulmaz diye konuyla ilgili bir şey yazmadım.

Ancak Aysal işi öyle bir noktaya getirmiş ki, artık yazmamak olmaz.

Ünal Aysal'ın Türkiye'de birkaç otel yatırımı var.

Bir süredir bunları elden çıkarmaya çalıştığı biliniyordu.

Meğer Ünal Aysal orada da yapacağını yapmış.

Aysal'ın Göynük'te Ghazal Resort Thalasso adında bir oteli var.

Aysal bu oteli satmış.

Diyeceksiniz ki, ne var bunda?

Şu var.

Aynen dolandırıcı müteahhitler gibi aynı anda birden fazla kişiye.

 

Önce Kemal Kükrer şirketlerinin sahibi Sabri Gülel'e, sonra da Ankaralı işadamı ve Ankara Park Otel'in sahibi Mehmet Kılıçoğlu'na.

İkisiyle de farklı tarihlerde protokol yapmış ve birinden 7.5 milyon dolar, diğerinden de 5 milyon dolar avans almış.

Ancak bu dolandırıcılık bir süre sonra ortaya çıkmış.

Rezalet patlayınca Aysal her ikisine de "Paranızı geri ödeyeceğim" diye noterden bir yazı göndermiş.

Ancak ne para geri ödenmiş ne Aysal'a toplam 12.5 milyon dolar yani yaklaşık 70 milyon TL kaptıran iki alıcı da Ünal Aysal'a ulaşamaz olmuş.

Dolandırılan alıcılar konuyu önce Cimer'e, sonra Turizm Bakanlığı'na şikayet ederek sonuç almaya çalışmışlar.

Ve en sonunda Aysal'ı dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye vermişler.

Bu arada benzer şekilde para kaptırmış başka alıcılar da olduğu rivayet ediliyor ama onlar mahkemeye başvurmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil.

Galatasaray başkanlığı yapmış birine, Sülün Osmanvari bu tavrın hiç yakışmadığı aşikar."

 

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