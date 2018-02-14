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Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ: "İthamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum"

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Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ: "İthamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum"
Başbuğ, "Zeytin Dalı Harekatına ilişkin görüşlerim, düşüncelerim ve desteğim ortada iken, şahsıma yöneltilen değerlendirmeleri, yersiz ithamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum." açıklaması yaptı.

Türkiye eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, 50 yıl hizmet ettiği Türk Ordusunun bir mensubu olarak aldığı eğitim ve devlet adamlığı kişiliğinin gereği olarak bugüne kadar yaptığı tüm konuşma ve değerlendirmelerde hiçbir zaman ne kişileri ne de siyasi partileri hedef alan bir sözünün olmadığını belirtti.

Başbuğ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün grup konuşmasında kendisine yönelik ifadelerini şöyle değerlendirdi:

"Ancak Sayın Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı konuşmada şahsımı hedef alan maksatlı ve yersiz ithamları karşısında bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. 07 Şubat 2018 tarihinde şahsıma yöneltilen bir soru üzerine 'Afrin’de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil' şeklinde bir yanıtım olmuştur. Zeytin Dalı Harekatına ilişkin görüşlerim, düşüncelerim ve desteğim ortada iken, şahsıma yöneltilen değerlendirmeleri, yersiz ithamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Siyaset, elbette ülkenin güvenlik konularını, beka sorunlarını konuşmalı, değerlendirmelidir. Bunun aksi düşünülemez. Önemli olan, bir harekatın ortasında ülkenin bütün unsurlarıyla bir bütünlük göstermesidir. Benim de her zaman altını çizmek istediğim husus budur."

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına da yanıt veren Başbuğ, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim. Ancak, beyanlarında geçen 'gerekli cevabı alacak' şeklindeki ifade ile bugüne kadar uğradığımız haksızlıklara yeni bir haksızlığın daha ilave edilebileceğinin kastedildiğini değerlendirmek istemiyorum." ifadelerine yer verdi.

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