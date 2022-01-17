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Eski Güzellik Kraliçesi 'Çok Açık' Kıyafeti Nedeniyle Uçağa Alınmadı

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ABD eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo, 'uygunsuz' kıyafeti gerekçe gösterilerek uçağa kabul edilmedi. Genç model bu yüzden üstünü değiştirmek zorunda kaldı.
Eski Güzellik Kraliçesi 'Çok Açık' Kıyafeti Nedeniyle Uçağa Alınmadı

ABD’nin eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo, ABD’den Meksika’nın Cabo San Lucas kentine gitmek için havaalanına geldi. Kız kardeşi Aurora Culpo ile seyahat eden Olivia’nın burada ‘kıyafeti çok açık’ olduğu için uçağa alınmadığı belirtildi.

Aurora, Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Olivia’nın uçağa binmek üzere kapıya geldiğini ve burada ‘üzerine bir şey giymesi istendiğini’ aktardı.

Kız kardeşinin belirttiğine göre, eski güzellik kraliçesine üstüne bir şey giymediği sürece uçağa alınmayacağı söylendi.

29 yaşındaki eski kainat güzelinin, Instagram hesabında paylaştığı görüntülerde, uzun siyah bir hırka, sporcu büstiyeri ve tayt şort giydiği görülüyor. Aurora, kız kardeşinin kendisine söylendiği gibi ‘uygunsuz’ veya ‘rahatsız edici' giyinmediğini savundu.

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