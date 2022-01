Eski Güzellik Kraliçesi 'Çok Açık' Kıyafeti Nedeniyle Uçağa Alınmadı

ABD’nin eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo, ABD’den Meksika’nın Cabo San Lucas kentine gitmek için havaalanına geldi. Kız kardeşi Aurora Culpo ile seyahat eden Olivia’nın burada ‘kıyafeti çok açık’ olduğu için uçağa alınmadığı belirtildi.

Olivia Culpo asked by American Airlines to ‘put on a blouse’ before flight https://t.co/R8fG0dvKtS pic.twitter.com/ttPaFs0hfg