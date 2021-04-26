Eski Haspolat Meslek Lisesi soyuldu

25.04.2021 tarihinde saat 14:00 sıralarında Haspolat’da, eski Haspolat Meslek Lisesi’nin penceresi hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden hurda bakırlar, elektrik kabloları ve 1 adet büyük el arabasının çalındığı tespit edilmiştir.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.A.(E-38) tutuklanmış olup, çalınan malzemeler söz konusu şahsın tasarrufunda bulunarak emre olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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