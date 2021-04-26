  • BIST 1.354
  • Altın 478,037
  • Dolar 8,3667
  • Euro 10,1159
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA54'ü yerel 71 pozitif vaka

Eski Haspolat Meslek Lisesi soyuldu

» »
25.04.2021 tarihinde saat 14:00 sıralarında Haspolat’da, eski Haspolat Meslek Lisesi’nin penceresi hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden hurda bakırlar, elektrik kabloları ve 1 adet büyük el arabasının çalındığı tespit edilmiştir.
Eski Haspolat Meslek Lisesi soyuldu

25.04.2021 tarihinde saat 14:00 sıralarında Haspolat’da, eski Haspolat Meslek Lisesi’nin penceresi hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden hurda bakırlar, elektrik kabloları ve 1 adet büyük el arabasının çalındığı tespit edilmiştir.

        Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.A.(E-38) tutuklanmış olup, çalınan malzemeler söz konusu  şahsın tasarrufunda bulunarak emre olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çağıner:Mayıs sonu çift PCR ile açılmalıyız26 Nisan 2021 Pazartesi 09:39
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Cenevre’de yeni vizyonumuzu anlatacağız26 Nisan 2021 Pazartesi 09:36
  • Berova'dan KTTB'ye tepki26 Nisan 2021 Pazartesi 09:32
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan teşekkür26 Nisan 2021 Pazartesi 09:07
  • Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’den Başsağlığı Mesajı26 Nisan 2021 Pazartesi 08:49
  • 62 il ve KKTC'de dev operasyon! Yüzlerce gözaltı kararı26 Nisan 2021 Pazartesi 08:34
  • Kademeli Açılım Devam Ediyor...26 Nisan 2021 Pazartesi 08:17
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 26 Nisan 2021 )26 Nisan 2021 Pazartesi 08:07
  • Taner Ulutaş yazdı...Bu halk, ‘Yavru’ olmayı değil, ‘Kardeş’ olmayı ister.26 Nisan 2021 Pazartesi 08:02
  • Personel pozitif çıktı, Tapu ve Kadastro Dairesi kapatıldı26 Nisan 2021 Pazartesi 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti