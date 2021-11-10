  • BIST 1.616,470
  • Altın 576,43
  • Dolar 9,8341
  • Euro 11,3612
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Eski iletişim sekreteri Meghan Markle’ı zora soktu: Mektubun sızacağını biliyordu

» »
Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz basınının gündeminden düşmüyor.
Eski iletişim sekreteri Meghan Markle’ı zora soktu: Mektubun sızacağını biliyordu

Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz basınının gündeminden düşmüyor.

Babasının neden olduğu skandallar nedeniyle İngiliz basınıyla arası kötü olan Markle, Thomas Markle’a yazdığı mektubu yayınlayan Daily Mail gazetesine dava açmıştı. İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Meghan Markle'ın yazdığı mektubu izinsizce yayınlayan gazeteyi ve alt şirketi Associated Newspapers Limited'i (ANL) gizliliğin ihlalinden suçlu buldu.

Thomas ve Meghan Markle.

Şubat ayında sonuçlanan davayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Meghan Markle’ın Kraliyet görevlerinden ayrılmadan önce iletişim sekreteri olarak görev yapan Jason Knauf, Markle’ı zora sokacak iddialarda bulundu.

DELİLLERİ MAHKEMEYE SUNDU

Knauf, Sussex Düşesi’nin mektubu yazdığı sırada basına ve kamuoyuna sızma ihtimalinin bilincinde olduğunu ve bunu göz önünde bulundurarak babası Thomas Markle’a gönderdiğini öne sürdü. Knauf’un bu konudaki delilleri Temyiz Mahkemesi’ne sunduğu belirtildi.

Daily Mail avukatları, söz konusu delillerin değerlendirilerek, gizliliğin ihlali yönünde suçlu bulundukları kararın değişmesini talep ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de Covid-19 reklamı tartışması… Bakanlık endişe yaratır diye yasakladı08 Kasım 2021 Pazartesi 11:19
  • İngiltere'de acil servislerde bekleme süreleri uzadı08 Kasım 2021 Pazartesi 11:06
  • Birleşik Krallık'ta on binlerce kişi iklim için yürüdü06 Kasım 2021 Cumartesi 21:01
  • İngiltere’de V for Vendetta maskeli protestocularla polis arasında çatışma06 Kasım 2021 Cumartesi 10:16
  • İngiltere'den Fransa'ya Balıkçılık Krizinde 48 Saat Mühlet01 Kasım 2021 Pazartesi 15:52
  • COP26: İngiltere Başbakanı Johnson İklim Zirvesi'nde liderleri 'Gece yarısına bir dakika kaldı' diyerek uyardı01 Kasım 2021 Pazartesi 14:34
  • İngiltere'de araştırma: İnsanlar seks yapmaktansa ev temizliği ya da egzersizi tercih ediyor01 Kasım 2021 Pazartesi 12:38
  • Doktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarı30 Ekim 2021 Cumartesi 22:01
  • Kraliçe Elizabeth'e doktorlar iki hafta daha dinlenmesini tavsiye etti30 Ekim 2021 Cumartesi 13:18
  • İngiltere’de 172 Yıllık Amfitiyatroda Heyecanlandıran Keşif29 Ekim 2021 Cuma 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti