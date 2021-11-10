Eski iletişim sekreteri Meghan Markle’ı zora soktu: Mektubun sızacağını biliyordu

Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz basınının gündeminden düşmüyor.

Babasının neden olduğu skandallar nedeniyle İngiliz basınıyla arası kötü olan Markle, Thomas Markle’a yazdığı mektubu yayınlayan Daily Mail gazetesine dava açmıştı. İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Meghan Markle'ın yazdığı mektubu izinsizce yayınlayan gazeteyi ve alt şirketi Associated Newspapers Limited'i (ANL) gizliliğin ihlalinden suçlu buldu.

Thomas ve Meghan Markle.

Şubat ayında sonuçlanan davayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Meghan Markle’ın Kraliyet görevlerinden ayrılmadan önce iletişim sekreteri olarak görev yapan Jason Knauf, Markle’ı zora sokacak iddialarda bulundu.

DELİLLERİ MAHKEMEYE SUNDU



Knauf, Sussex Düşesi’nin mektubu yazdığı sırada basına ve kamuoyuna sızma ihtimalinin bilincinde olduğunu ve bunu göz önünde bulundurarak babası Thomas Markle’a gönderdiğini öne sürdü. Knauf’un bu konudaki delilleri Temyiz Mahkemesi’ne sunduğu belirtildi.

Daily Mail avukatları, söz konusu delillerin değerlendirilerek, gizliliğin ihlali yönünde suçlu bulundukları kararın değişmesini talep ediyor.