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Eski İngiliz bakan, cinsel istismar davasına rağmen Epstein’le doğum gününü kutlamış

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ABD'yi sarsan seks tarikatı ve cinsel istismar davasında suçlu bulunduktan sonra hapishanede hayatına son veren milyarder işadamı Jeffrey Epstein'in eski İngiliz bakanlardan Peter Mandelson'la daha önce görülmemiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Eski İngiliz bakan, cinsel istismar davasına rağmen Epstein’le doğum gününü kutlamış

ABD'yi sarsan seks tarikatı ve cinsel istismar davasında suçlu bulunduktan sonra hapishanede hayatına son veren milyarder işadamı Jeffrey Epstein'in eski İngiliz bakanlardan Peter Mandelson'la daha önce görülmemiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

İngiliz The Sun gazetesinin yayınladığı fotoğrafta, Epstein hakkında cinsel istismar davası açıldıktan bir yıl sonra, halen Lordlar Kamarası üyesi olan İşçi Partili Mandelson, Epstein'in doğum gününde görülüyor. Epstein'in Paris'teki evinde çekilen fotoğrafta Mandelson, ABD'li işadamıyla mumları üfleyerek gülümsüyor.

İngiliz basını, resmin çekildiği dönemde Epstein'in reşit olmayan genç kızları istismar suçlamasıyla yargılandığına dikkat çekti.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynaksa, “Bu fotoğraflar Peter Mandelson'ın suçları ortaya çıktıktan sonra bile Jeffrey Esptein'e nasıl utanmazca yakın olduğunu gösteriyor” dedi.

EPSTEIN’İ BİRKAÇ DEFA GÖRDÜĞÜNÜ SAVUNMUŞTU

Mandelson, Epstein'in eski sevgilisi olan İngiliz sosyetesinden Ghislaine Maxwell aracılığıyla pedofil işadamıyla tanışmıştı. Maxwell, geçen ay ABD mahkemesi tarafından cinsel istismara yardım etmekten suçlu bulunmuştu.

Epstein, Mandelson'ın yanı sıra İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'le de arkadaştı. Prense cinsel saldırı davası açan Virginia Roberts, Lord Mandelson'ı Epstein'in New York'taki evinde gördüğünü söylemişti.

Prens Andrew ticaret ve yatırımla ilgili özel temsilcilik yaptığı dönemde, Mandelson'la beraber çalışmıştı.

Mandelson ise daha önce Epstein'le yakın arkadaş olmadığını ve onu sadece 5-6 defa gördüğünü savunmuştu.

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