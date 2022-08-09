Eski işletmeci sıraladı: Bir otel odasında bunları asla yapmayın!

Eski bir otel işletmecisi olan ve şu an TikTok'ta fenomen hale gelen Evangeline isimli kadın, otel odalarında asla yapılmaması gerekenleri sıraladı, seyahate çıkacakları uyardı.

Son dönemde TikTok kullanıcıları arasında yayılan ‘Bunları asla yapmayın’ videolarına bir yenisi daha eklendi. Bir otelde işletmecilik yapan TikTok kullanıcısı Evangeline, bir otel odasında asla yapılmaması gerekenleri sıraladı.

TikTok kullanıcısı Evangeline, bir sonraki odanızı rezerve ederken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatan bir video paylaştı. Genç kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Evangeline, ilk olarak odadaki temizliğe değindi ve ilk önerisinin ‘asla yatak örtüsünün üzerine oturmamak’ olduğunu söyledi. TikTok fenomeni, “Asla yatak örtüsüne oturmam. Yatak örtüsü çarşaf değildir, battaniye değildir hepsinin üzerinde durur. Yani bir odaya girdiğinizde karşınıza ilk o çıkar. Bu şeyler sık yıkanmaz… o yatak örtüleri yılda bir falan temizlenir. O yüzden size tavsiyem bu örtülerden uzak durmanız.” dedi.

‘BARDAKLARI YIKAMADAN KULLANMAYIN’

Evangeline, ikinci olarak da odalarda bulunan bardakları asla kullanmayacağını söyledi. Genç kadın videoda, “Lütfen o bardakları yıkamadan kullanmayın.” dedi.

Eski otel işletmecisine göre otel odasındaki en pis şeylerden biri de televizyon kumandası oldu. ” Silmeden uzaktan kumandayı asla kullanmam. Onların temizliğiyle bizimki farklı.” dedi.

Evangeline, Halı kaplı bir otel odasında çıplak ayakla dolaşılmaması gerektiğinin de altını çizerken, ne kadar uğraşılsa da yerlerin hiçbir zaman yeteri kadar steril olamayacağını vurguladı. Genç kadın, tatile çıkacaklara, “Yanınıza mutlaka bir çift terlik alın ve onları kullanın.” dedi.

GÜVENLİK ÖNERİSİ DE YAPTI

Eski otel işletmecisi, temizliğin yanı sıra, güvenlikle ilgili de daha önce pek bilinmeyen bir konuya değindi. Evangeline, otel konuklarının güvenlik nedeniyle oda numaralarını ortalıkta sesli olarak söylememeleri konusunda uyardı.

Konuyla ilgili yayınladığı videoda konuşan Evangeline, “Fark ettiyseniz resepsiyonist her zaman oda numaranızı bir kağıda yazar, daire içine alır ve sizi asansörlere yönlendirir. Oda numarası asla yüksek sesle söylenmez.” dedi.