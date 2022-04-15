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Eski Japon Prenses'in eşi New York barosu sınavını yine geçemedi

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Japonya'nın eski Prensesi Mako'nun kocası Komuro Kei'nin ismi, New York Eyaleti baro sınavını geçenler listesinde yine yer almadı.
Eski Japon Prenses'in eşi New York barosu sınavını yine geçemedi

Japonya'nın eski Prensesi Mako'nun kocası Komuro Kei'nin ismi, New York Eyaleti baro sınavını geçenler listesinde yine yer almadı.

"The New York State Board of Law Examiners" kuruluşu, Şubat 2022'de düzenlenen sınavda başarılı olanların listesini yayımladı.

ABD'li kuruluş, imtihana giren yaklaşık 3 bin adayın yüzde 45'inin geçtiğini, sınava yeniden girenlerin ise yüzde 30'unun başarılı olduğunu duyurdu.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito'nun büyük kızı Mako ile 26 Ekim 2021'de evlenen Komuro Kei ise listede yine yer almadı.

Komuro, aynı sınava Temmuz 2021'de de girmişti.

ABD'deki Fordham Üniversitesinden Mayıs 2021'de mezun olan Komuro'nun, New York merkezli bir firmada hukuk danışmanı olarak çalıştığı biliniyor.

Japonya İmparatorluk ailesinde halk tabakasından biriyle evlenen kadınlar kraliyet statüsünü kaybediyor.

Prenses Mako da evliliği nedeniyle bu statüsünü yitirdi.

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