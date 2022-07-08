Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı, hayatını kaybetti

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde düzenlediği bir seçim etkinliği sırasında silahlı saldırıya uğradı. 67 yaşındaki siyasetçi yerel saat ile 11.30 sularında, konuşma yaptığı esnada arkasından ateş edilmesi üzerine yere yığıldı.
Japon medyasında yer alan haberlere göre hemen hastanede tedavi altına alınan 67 yaşındaki siyasetçi, hayati fonksiyonlarını yitirdi. Kan dolaşımının durduğu belirtilen Abe'nin hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor.
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