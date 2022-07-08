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Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti

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Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti
Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti

Japonya medyası, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurulan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybettiğini duyurdu.

Japonya medyasında yer alan habere göre, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurulan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti.

Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

 

 

Fotoğraf: Reuters

İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski başbakan acil hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırgan yakalandı

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve eski bir Deniz Öz Savunma Kuvvetleri üyesi olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirildi.

Sağlık sorunları için görevi bırakmıştı

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe, ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

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