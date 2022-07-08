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Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe vuruldu, yere yığıldı

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Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentindeki bir etkinlikte vurulduktan sonra yere yığıldı.
Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe vuruldu, yere yığıldı

NHK televizyonu iki kez sırtından vurulan Abe'nin konuşmasının ortasında yığıldığını ve kanaması varmış gibi göründüğünü duyurdu. 42 yaşındaki bir şüphelinin de da gözaltında olduğu bildirildi.

Sosyal medyada dolaşan ve bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan videoda, sağlık görevlilerinin sokağın ortasında 67 yaşındaki Abe'nin etrafında toplanması görülüyor. Eski Başbakan daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Bakan Hirozoku Matsuno gazetecilere yaptığı açıklamada "Eski Başbakan Abe, Nara'da yerel saatle 11:30'da vuruldu. Saldırgan olduğuna inanılan bir kişi yakalandı. Eski Başbakan Abe'nin durumu şu anda bilinmiyor" dedi.

Görgü tanıkları, bir kampanya konuşması için Nara'ya giden Abe'nin uğradığı saldırıdan önce, arkasından büyük bir silah çıkartan bir adam gördüklerini söyledi.

İlk atışın hedefi bulamadığı, ancak ikinci atışın Abe'nin sırtına isabet ettiği sanılıyor. Abe daha sonra hemen yere düştü ve güvenlik güçleri kaçma girişiminde bulunmayan saldırganı yakaladı.

NHK, polisin silahı ele geçirdiğini ve saldırganın kimliğini tespit ettiğini duyurdu.

Eski Tokyo Valisi Yoiçi Masuoze Twitter mesajında Abe'de ani kalp durması olduğunu söyledi.

Bu tanımlama, Japonya'da olümün resmen teyit edilmesinden önce kullanılıyor.

Japonya'nın en uzun süre hizmet veren başbakanı olan Abe, 2020'de sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakmıştı. Daha sonra bağırsaklarında bir rahatsızlık olduğunu açıklamıştı.

Abe'nin yerine görevi partideki yakın dostu Yosişide Suga almış daha sonra Fumio Kişida başbakan olmuştu.

 

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