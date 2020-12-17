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Eski karısının evini soydu

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Eski karısının evini soydu
Eski karısının evini soydu

Girne’de meydana gelen ev açma, sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Göktaş dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Lambasuyucu olayla ilgili bulguları aktardı.  Polis huzurdan bulunan zanlı Hüseyin Göktaş'ın 10.10.2020-12.12.2020 tarihleri arasında eski eşinin  ikametgâhına balkon kapısından bir cürüm işlemek kastıyla giriş yaptıktan sonra, salonundaki kitaplıkta telefon kutusu içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 570 TL olan bir adet 14 ayar altın kolye ve bir adet 14 ayar küpeyi sirkat ettikten sonra muhtemelen giriş yaptığı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis bahse konu altınlar Girne’de faaliyet gösteren Ayanlar kuyumculuk isimli iş yerinde tespit edilip emare olarak zapt edildiğini ve bırakanın zanlı Hüseyin GÖKTAŞ'ın olduğunun anlaşılması üzerine mahkeme emri gereği tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıya önceki gün dava tebliğ edildiğini ancak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.  Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın süreceğini ancak geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ve ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, 2 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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