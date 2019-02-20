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Eski Kaymakam Yılmaz'ın cezası açıklandı!

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Eski Kaymakam Yılmaz'ın cezası açıklandı!
Eski Kaymakam Yılmaz'ın cezası açıklandı!

Eski Kaymakam Yılmaz'ın cezası açıklandı!

İskele Kaza Mahkemesi’nde İskele Eski Kaymakamı Kemal Yılmaz hakkında  ceza kararını açıkladı..

Mahkeme Kemal Yılmaz'a 2 Ay hapis cezası verdi. 

Yılmaz'ın yakınları karar isyan etti...
 

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