Eski Kaymakam Yılmaz'ın cezası açıklandı!
İskele Kaza Mahkemesi’nde İskele Eski Kaymakamı Kemal Yılmaz hakkında ceza kararını açıkladı..
Mahkeme Kemal Yılmaz'a 2 Ay hapis cezası verdi.
Yılmaz'ın yakınları karar isyan etti...
Eski Kaymakam Yılmaz'ın cezası açıklandı!
İskele Kaza Mahkemesi’nde İskele Eski Kaymakamı Kemal Yılmaz hakkında ceza kararını açıkladı..
Mahkeme Kemal Yılmaz'a 2 Ay hapis cezası verdi.
Yılmaz'ın yakınları karar isyan etti...
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