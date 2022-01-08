  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov Gözaltına Alındı

» »
Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov’un devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov Gözaltına Alındı

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, komite tarafından 6 Ocak’ta Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun devlete ihanet maddesi gereği soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu suçu işlediği şüphesiyle Masimov'un gözaltına alındığı duyuruldu.

Masimov'un soruşturmada gözaltına alınan diğer şahıslarla birlikte geçici tutuklama merkezine yerleştirildiği kaydedildi.

2016’da göreve getirilen Karim Masimov, LPG fiyatının artması nedeniyle başlayan, ülkenin batı ve güney şehirlerine yayılan protestolar nedeniyle 6 Ocak’ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararıyla Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinden alınmıştı.

Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Samat Abiş de Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya’da 3 eyalette yarı OHAL ilan edildi07 Ocak 2022 Cuma 13:48
  • Kazakistan lideri: Anayasal düzen büyük oranda sağlandı07 Ocak 2022 Cuma 12:39
  • 84 yaşındaki Hindistanlı 12’nci aşısını yaptırırken yakalandı07 Ocak 2022 Cuma 11:21
  • Kazaklar neden sokaklara döküldü?07 Ocak 2022 Cuma 10:02
  • Güney Kore'de Bedava Saç Ektirme Seçim Vaadi Oldu06 Ocak 2022 Perşembe 23:28
  • COVID-19 Testi Güncel Olmadığı İçin Hastaneye Alınmayan Kadın Düşük Yaptı06 Ocak 2022 Perşembe 22:50
  • Kazakistan'daki Gösterilerde "Onlarca" Kişi Öldürüldü06 Ocak 2022 Perşembe 21:55
  • Rusya’nın Kontrolden Çıkan Roketi Dünya’ya Düştü06 Ocak 2022 Perşembe 17:18
  • Çin dünyadaki tahılların yarısını stokladı06 Ocak 2022 Perşembe 15:01
  • Kazakistan protestolarla sarsılırken uranyum fiyatları yükseliyor06 Ocak 2022 Perşembe 14:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti