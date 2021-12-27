Eski Kız Arkadaşını Darp Eden Zanlı Teminata Bağlandı

Geceleyin Ev Açma, Soygun, Mülke Tecavüz ve Ciddi Darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Özgökçen teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, Mustafa Özgökçen’in kendisinden ayrıldığı gerekçesi ile eski kız arkadaşının ikametgâhı içerisine kapıyı çalmak ve mal sahibinin de kapıyı açması sonucu izinsiz girip mülküne tecavüz edip, ikametgâh içerisinde adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, ikametgâh içerisinde müştekiye ait 1 adet Samsung marka cep telefonunu ve aracına ait kontak anahtarlarını alıp içerde bir cürüm olan soygun suçunu işleyerek gece vakti ikametgâhın ana giriş kapısını açıp çıkmak suretiyle geceleyin ev açtığını söyledi.

Polis, 23.12.2021 tarihinde müştekinin Devlet Hastanesinden acil serviste doktor kontrolünden geçip, darp raporu temin edildiğini anlattı. Polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden müştekinin evinin bölgesine gittiğini görüldüğünü belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtip mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.