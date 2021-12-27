  • BIST 1.888,62
  • Altın 653.13171
  • Dolar 11.3486
  • Euro 12.8409
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Eski Kız Arkadaşını Darp Eden Zanlı Teminata Bağlandı

» »
Eski Kız Arkadaşının Evini Basan Zanlı Teminata Bağlandı
Eski Kız Arkadaşını Darp Eden Zanlı Teminata Bağlandı

Geceleyin Ev Açma, Soygun, Mülke Tecavüz ve Ciddi Darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Özgökçen teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, Mustafa Özgökçen’in kendisinden ayrıldığı gerekçesi ile eski kız arkadaşının ikametgâhı içerisine kapıyı çalmak ve mal sahibinin de kapıyı açması sonucu izinsiz girip mülküne tecavüz edip, ikametgâh içerisinde adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, ikametgâh içerisinde müştekiye ait 1 adet Samsung marka cep telefonunu ve aracına ait kontak anahtarlarını alıp içerde bir cürüm olan soygun suçunu işleyerek gece vakti ikametgâhın ana giriş kapısını açıp çıkmak suretiyle geceleyin ev açtığını söyledi.

Polis, 23.12.2021 tarihinde müştekinin Devlet Hastanesinden acil serviste doktor kontrolünden geçip, darp raporu temin edildiğini anlattı. Polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden müştekinin evinin bölgesine gittiğini görüldüğünü belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtip mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamuda maaş tarihleri açıklandı27 Aralık 2021 Pazartesi 14:44
  • Yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararlar açıklandı27 Aralık 2021 Pazartesi 14:39
  • TDP adayı Çobanoğlu "İKLİM KRİZİ" konusunda uyardı...27 Aralık 2021 Pazartesi 14:38
  • YSK kesinleşen aday listesini bugün ilan etti27 Aralık 2021 Pazartesi 13:58
  • Meclis Genel Kurulu’nda nisap sağlanamadı27 Aralık 2021 Pazartesi 13:26
  • Güneyde çalışmak isteyen Kıbrıslıtürkler mülakata çağrıldı27 Aralık 2021 Pazartesi 13:21
  • KTÖS ve KTOEÖS: Ekonomik çöküşü ve toplumsal yok oluşu kabul etmeyeceğiz!27 Aralık 2021 Pazartesi 13:13
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Sizin Karabağ zaferiniz, bizim de zaferimizdi27 Aralık 2021 Pazartesi 12:57
  • Bakan Oğuz: Hayat pahalılığı, Ocak ayı maaşlarına yansıyacak27 Aralık 2021 Pazartesi 12:18
  • Özyiğit: Planlı Şehirler Yaratmak Temel Önceliğimizdir27 Aralık 2021 Pazartesi 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti