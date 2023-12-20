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Eski kız arkadaşının evini bastı: Ya benimsin, ya kara toprağın

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Başpınar’da meydana gelen şiddet tehdidi meselesiyle ilgili tutuklanan H.Y teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Eski kız arkadaşının evini bastı: Ya benimsin, ya kara toprağın

Polis memuru Yücel Kuşçuoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 19 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Başpınar’da sakin eski kız arkadaşının evine gidip, kapıyı sert bir şekilde defalarca çaldıktan sonra, “Aç kapıyı, kırdırtma bana” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının eski kız arkadaşına telefon ve sosyal medyadan da ulaşmaya çalıştığını ancak başaramayınca yakınlarının telefonuna kız arkadaşına hedef alarak, “Ya benimsin ya da kara toprağınsın” şeklinde mesaj attığını açıkladı.

Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 200 bin T tutarından kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. 

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