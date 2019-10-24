Eski kız arkadaşının fotoğraflarını ailesine yollayan şahsın cezası belli oldu

21.9.2019 tarihinde, eski kız arkadaşı S.K’ ye ait 4 adet uygunsuz fotoğrafı 0044 İngiltere kayıtlı WhatsApp hattından eski kız arkadaşının kızına ve arkadaşına gönderdiği iddiasıyla 22.10.19 tarihinde tutuklanan M.Z , bugün 24.10.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır olmak maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin tahtında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi, zanlının 21.9.19 tarihinde önceden birlikte olduğu kız arkadaşı şikâyetçi S.K’ ye ait 4 adet uygunsuz fotoğrafı 0044 İngiltere hattından WhatsApp üzerinden şikâyetçinin kızı C.S, arkadaşı G.A ve O.Ç ye göndermek suretiyle eski kız arkadaşı S.K’ nin özel hayatın gizliliğine aykırı suç işlediğini aktardı.

22.10.19 tarihinde zanlının tespit edilerek tutuklandığına değinen tahkikat memuru Çebi, zanlının gerek gönüllü ifadesinde gerekse yazılı dava tebliğinde suçunu kabul etmediğini belirtti.

Zanlının cep telefonu ile 2 adet diz üstü bilgisayarının emare olarak alındığını ve polis genel müdürlüğüne incelenmek üzere gönderildiğini belirten Çebi zanlının KKTC vatandaşı olduğunu aktardı. Zanlının tahkikatına etki edecek kısmın tamamlandığına vurgu yapan Çebi. Zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Savunma avukatının zanlı ile ilgili sorduğu sorulara karşılık tahkikat memuru verdiği cevapta, zanlının bahse konu tarihte İngiltere’ de olduğunu, cep telefonunda şikâyetçiye yazılmış mesajlar bulunduğunu ancak engellenmiş olması nedeniyle mesajların şikâyetçiye ulaşılmadığını söyledi. İngiltere numarasının zanlıya ait olduğu konusunda kesin bir yargıya varılamadığına değinen tahkikat memuru zanlının şikâyetçiye yazdığı ve gönderemediği mesajları açıkladı.

“yarın İngiltere’ye gidiyorum, göreceksiniz neler olacak, beni her yerde engelledin, bana cevap vermen, senden ayrılamam, tüm yazışmaları, fotoğrafları herkese yollayıp aileni dağıtacam. Beni köpek gibi kullanın.“ Mesajlarının engeli olması nedeniyle şikâyetçiye ulaştırılamadığını belirten tahkikat memuru Çebi zanlının bu aşamada tahkikatına etki etme olanağı olmadığına vurgu yaparak teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.