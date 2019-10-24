  • BIST 100.249
  • Altın 278,160
  • Dolar 5,7584
  • Euro 6,3971
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Eski kız arkadaşının fotoğraflarını ailesine yollayan şahsın cezası belli oldu

» »
Eski kız arkadaşının fotoğraflarını ailesine yollayan şahsın cezası belli oldu
Eski kız arkadaşının fotoğraflarını ailesine yollayan şahsın cezası belli oldu

21.9.2019 tarihinde, eski kız arkadaşı S.K’ ye ait 4 adet uygunsuz fotoğrafı 0044 İngiltere kayıtlı WhatsApp hattından eski kız arkadaşının kızına ve arkadaşına gönderdiği iddiasıyla 22.10.19 tarihinde tutuklanan M.Z , bugün 24.10.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır olmak maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin tahtında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi, zanlının 21.9.19 tarihinde önceden birlikte olduğu kız arkadaşı şikâyetçi S.K’ ye ait 4 adet uygunsuz fotoğrafı 0044 İngiltere hattından WhatsApp üzerinden şikâyetçinin kızı C.S, arkadaşı G.A ve O.Ç ye göndermek suretiyle eski kız arkadaşı S.K’ nin özel hayatın gizliliğine aykırı suç işlediğini aktardı.

22.10.19 tarihinde zanlının tespit edilerek tutuklandığına değinen tahkikat memuru Çebi, zanlının gerek gönüllü ifadesinde gerekse yazılı dava tebliğinde suçunu kabul etmediğini belirtti.

Zanlının cep telefonu ile 2 adet diz üstü bilgisayarının emare olarak alındığını ve polis genel müdürlüğüne incelenmek üzere gönderildiğini belirten Çebi zanlının KKTC vatandaşı olduğunu aktardı. Zanlının tahkikatına etki edecek kısmın tamamlandığına vurgu yapan Çebi. Zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Savunma avukatının zanlı ile ilgili sorduğu sorulara karşılık tahkikat memuru verdiği cevapta, zanlının bahse konu tarihte İngiltere’ de olduğunu, cep telefonunda şikâyetçiye yazılmış mesajlar bulunduğunu ancak engellenmiş olması nedeniyle mesajların şikâyetçiye ulaşılmadığını söyledi. İngiltere numarasının zanlıya ait olduğu konusunda kesin bir yargıya varılamadığına değinen tahkikat memuru zanlının şikâyetçiye yazdığı ve gönderemediği mesajları açıkladı.
“yarın İngiltere’ye gidiyorum, göreceksiniz neler olacak, beni her yerde engelledin, bana cevap vermen, senden ayrılamam, tüm yazışmaları, fotoğrafları herkese yollayıp aileni dağıtacam. Beni köpek gibi kullanın.“  Mesajlarının engeli olması nedeniyle şikâyetçiye ulaştırılamadığını belirten tahkikat memuru Çebi zanlının bu aşamada tahkikatına etki etme olanağı olmadığına vurgu yaparak teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplandı24 Ekim 2019 Perşembe 16:30
  • BKP Genel Başkanı İzcan, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na eleştiri24 Ekim 2019 Perşembe 16:29
  • Liderler bu akşam ara bölgedeki BM resepsiyonuna katılacak24 Ekim 2019 Perşembe 11:54
  • BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı: “Lute taraflarla görüşüyor.. Gelişmeler iyi”24 Ekim 2019 Perşembe 11:41
  • Araç yangını24 Ekim 2019 Perşembe 10:45
  • Boğulma tehlikesi geçiren bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti24 Ekim 2019 Perşembe 10:41
  • Yeni ikamet izinleri ve vizeler tüzüğü yürürlüğe girdi24 Ekim 2019 Perşembe 10:37
  • YDP: İkamet Tüzüğü’nde gereken yapıldı24 Ekim 2019 Perşembe 10:23
  • Yolcu Uçağı Kıbrıs'a Acil İniş Yaptı24 Ekim 2019 Perşembe 10:23
  • Çavuşoğlu: “Geleceğe doğru yolculuğumuz, tamamen iki kardeşin buluşması içindir”24 Ekim 2019 Perşembe 10:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti