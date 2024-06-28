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Eski kız arkadaşının görüntülerini kayda aldı

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Lefkoşa’da nikah günü almayı ertelediği gerekçesiyle eski kız arkadaşına tehdit içerikli mesaj atan, ayrıca gizlice cinsel ilişki anlarını kayda alan H.K tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Eski kız arkadaşının görüntülerini kayda aldı

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Yılmaz Sevdalı, zanlının 26.06.2024 tarihinde nikah günü almayı ertelediği gerekçesiyle, eski sevgilisi D.N.'nin (K-34) kullanmakta olduğu telefon hattının Whatsapp uygulamasına "Merak etme ben alacam canını" şeklinde mesaj atıp, şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra kendi çekmiş olduğu av tüfeğinin resmini göndererek korkutmak maksadıyla şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu kaydetti.

Sevdalı, olayın polisin bilgisine 27.06.2024 tarihinde geldiğini ve aynı tarihte zanlı adına kayıtlı bulunan Miroku marka bindirikli av tüfeğini kaymakamlıktan izinsiz olarak ikametgahından çıkartarak, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu suçunu işlediğini tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Silahın emare olarak alındığını ve aynı gün zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, ayrıca zanlının 30.05.2024 tarihinde Gönyeli'de, bir cadde üzerindeki boş arazi içerisinde müşteki D.N. ile araba içerisinde, cinsel ilişkiye girdiği esnada adı edilenin bilgisi dışında Go Pro isimli cihaz ile video kaydı alarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini anlattı.

Polis, zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini ve saat 19.45-20.00 raddeleri arasında zanlının huzurunda ikametgahında bir arama gerçekleştirilip, Go Pro isimli baz tespit edilip emare olarak alındığını kaydetti. 

Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 60 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 750 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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