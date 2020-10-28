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Eski kız arkadaşıyla konuşan kişiyi cafeye gidip bıçakladı

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Eski kız arkadaşıyla konuşan kişiyi cafeye gidip bıçakladı
Eski kız arkadaşıyla konuşan kişiyi cafeye gidip bıçakladı

24.10.2020 tarihinde eski kız arkadaşının bir kahvede oturduğuna dair aldığı bilgi üzerine gittiği kafede onlarla birlikte oturmakta olan M. A.Y. isimli şahsı tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bir bıçağı sırtına bir ke sokmak suretiyle yaralayan A. Ö.(E-15) olay sonrası polise gidip teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

25.10.20 tarihinde ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından mahkeme huzuruna çıkarılan ve hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilen zanlı bugün sosyal hizmetler dairesinden bir görevlinin de hazır bulunduğu bir ortamda yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Emin Özbilen, yemin altında verdiği şahadette, 3 günlük tutukluluk süresinde yapılan tahkikatla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Özbilen şahadetinde, 24.10.20 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gazimağusa’da bir kafede eski kız arkadaşı ile sohbet ettiği gerekçesiyle aynı masada oturan M.A.Y isimli şahsın sırtının sol üst kısmına tasarrufunda kanunsuz olara bulundurduğu ağız uzunluğu 11 cm, toplam uzunluğu 23 santim olan kelebek cinsi bıçağı bir kez sokmak suretiyle adı edilenin akciğerinde yırtık oluşmasına ve kalıcı hasara neden olduğunu söyledi.

Yaralının olay mahalline gelen ambulans ile önce Gazimağusa, sonrasında Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten tanık polis, zanlının olay sonrası polise giderek teslim olduğunu söyledi.

Olayda kullanılan bıçağın bulunarak emare alındığını, mesele ile ilgili birçok ifade temin edildiğine dikkat çeken tanık polis zanlının gerek gönüllü ifadesinde gerekse kendisine okunan yazılı dava tebliğinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Sürdürülen tahkikatın tamamlandığına değinen tanık polis, 15 yaşında lise öğrencisi ve KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kişinin imza edeceği 50 biner TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.

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