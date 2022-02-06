Eski Korumadan Olay Yaratan Açıklama: Muammer Kaddafi Ölmedi!

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin korumalarından eski bir subay olan Ayşe el-Fitouri, Kaddafi'nin ölmediğini ileri sürdü. Fitouri, 'Kaddafi'nin Sirte'ye hiç gitmedi. Oraya giden, Kaddafi'ye benzeyen Hamid Ebu Minyar'dı.' dedi.

Muammer el-Kaddafi'nin korumalarından eski bir subay olan Ayşe el-Fitouri, öldürülen kişinin akrabalarından biri olduğunu belirterek Libya eski Cumhurbaşkanının hala hayatta olduğunu iddia etti.

ORAYA HİÇ GİTMEDİ

Russian Today kanalına konuşan eski koruma Fitouri, Kaddafi'nin Sirte'ye hiç gitmediğini ve oraya gidenin Hamid Ebu Minyar el-Kaddafi adında ona çok benzeyen başka biri olduğu iddiasında bulundu. Kaddafi'nin eski kadın koruması, "Liderim Sirte şehrine hiç girmedi, ancak kendisine benzeyen Hamid Ebu Minyar al-Kaddafi oraya girdi. Liderim, Beni Velid şehrine gitti ve daha sonra oradan da ayrıldı." dedi.

DOĞRU DEĞİL

Birleşmiş Milletler tarafından geçmiş yıllarda DNA testi yapıldığını ve ölen kişinin Kaddafi olduğunu söylemesi üzerine Ayşe el-Fitouri: "Bu doğru değil, bu konuda Birleşmiş Miller bir bir tahlil yaptıysa neden hala bir karar yayınlamadı ve neden cesedini teslim etmedi?" dedi.

Al-Fitouri, el-Kaddafi'nin halen Libya'da mücadeleye önderlik ettiğini de ileri sürdü.