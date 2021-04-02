Eski koruması: Trump 95 sterlinlik çizburger borcunu bir türlü ödemedi

Donald Trump'ın eski koruması eski ABD başkanının McDonald's çizburgerleri için kendisine hala 130 dolardan (yaklaşık bin TL) fazla borcu olduğunu söyledi.

Donald Trump'ın eski koruması eski ABD başkanının McDonald's çizburgerleri için kendisine hala 130 dolardan (yaklaşık bin TL) fazla borcu olduğunu söyledi.

Trump için İskoçya'da 2012'ye kadar 5 yıl çalışan Kevin McKay, 2008'de Aberdeenshire'da daha sonrasında Trump International golf sahasının inşa edileceği bir araziye yapılan ziyaretten sonra geleceğin başkanı için "20 çizburger ve patates kızartması" satın aldığını söyledi.

McKay, 45. ABD başkanının kendisine parayı geri ödeyeceğini söylediğini "ama asla yapmadığını" söyledi.

50 yaşındaki McKay, MailOnline'a verdiği demeçte "Onun için çalıştığım zamanın çoğunda 'Kevin, işte sana borcum olan para' diyeceğini düşünmüştüm ama olmadı. Onun için çalışmaya ilk başladığımda makbul bir adam olduğunu düşünmüştüm ama sanırım artık hepimizin gördüğü üzere, Trump sözünün eri değil" ifadelerini kullandı.

Ayda yaklaşık 2 bin sterlin (yaklaşık 22 bin TL) kazanan eski koruma, Trump'ın New York'a dönüş uçuşu için fast food siparişi vermek adına McDonald's'ta durmak istediğini söyledi.

McKay "İçlerinde takım elbise giymiş yaklaşık 15 adam olan 6 tamamen karartılmış Range Rover'dan oluşan bir konvoydaydık, dolayısıyla otoparka girdiğimizde bazıları çok şaşırmış olmalı" dedi.

Bildirilenlere göre yanında Birleşik Krallık parası olmadığı için Trump o zamanki korumasından “ona borç para vermesini" istedi.

McKay şunları ekledi:

'Elbette' deyip herkesin siparişini aldım, yaklaşık 10 veya 15 Coca-Cola'yla 20 kadar çizburger ve patates kızartması.



Sanırım Trump patatesle birlikte iki çizburger ve bir diyet kola aldı, her zamanki siparişiydi ve özel jetinde yanına hep McDonald's almak isterdi.



Bana toplamda yaklaşık 95 sterline (yaklaşık bin TL) mal oldu ve Trump bana 'Paranı geri alacaksın' dedi.



Sonrasında bu para hakkında bir daha konuşmadık. Ondan parayı istemeliydim ama o sıralar boşverdim.

Geçtiğimiz günlerde başkanlığının tarihini yeniden yazmak amacıyla bir internet sitesi kuran Trump, bilindiği üzere fast food'a çok düşkün.

Michael Wolff'un tartışma yaratan Fire and Fury kitabına göre eski başkan zehirlenmekten kaçınmak için McDonald's yiyordu: 2019'da Beyaz Saray'da Clemson Üniversitesi futbol takımı için Quarter Pounder, Big Mac ve Whopper'lardan oluşan ve toplamda 3 bin dolar tutan (yaklaşık 24 bin TL) muazzam bir sofra kurmuştu.

Independent Türkçe