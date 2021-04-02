  • BIST 1.430
  • Altın 454,241
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vaka

Eski koruması: Trump 95 sterlinlik çizburger borcunu bir türlü ödemedi

» »
Donald Trump'ın eski koruması eski ABD başkanının McDonald's çizburgerleri için kendisine hala 130 dolardan (yaklaşık bin TL) fazla borcu olduğunu söyledi.
Eski koruması: Trump 95 sterlinlik çizburger borcunu bir türlü ödemedi

Donald Trump'ın eski koruması eski ABD başkanının McDonald's çizburgerleri için kendisine hala 130 dolardan (yaklaşık bin TL) fazla borcu olduğunu söyledi.

Trump için İskoçya'da 2012'ye kadar 5 yıl çalışan Kevin McKay, 2008'de Aberdeenshire'da daha sonrasında Trump International golf sahasının inşa edileceği bir araziye yapılan ziyaretten sonra geleceğin başkanı için "20 çizburger ve patates kızartması" satın aldığını söyledi.

McKay, 45. ABD başkanının kendisine parayı geri ödeyeceğini söylediğini "ama asla yapmadığını" söyledi.

50 yaşındaki McKay, MailOnline'a verdiği demeçte "Onun için çalıştığım zamanın çoğunda 'Kevin, işte sana borcum olan para' diyeceğini düşünmüştüm ama olmadı. Onun için çalışmaya ilk başladığımda makbul bir adam olduğunu düşünmüştüm ama sanırım artık hepimizin gördüğü üzere, Trump sözünün eri değil" ifadelerini kullandı.

Ayda yaklaşık 2 bin sterlin (yaklaşık 22 bin TL) kazanan eski koruma, Trump'ın New York'a dönüş uçuşu için fast food siparişi vermek adına McDonald's'ta durmak istediğini söyledi.

McKay "İçlerinde takım elbise giymiş yaklaşık 15 adam olan 6 tamamen karartılmış Range Rover'dan oluşan bir konvoydaydık, dolayısıyla otoparka girdiğimizde bazıları çok şaşırmış olmalı" dedi.

Bildirilenlere göre yanında Birleşik Krallık parası olmadığı için Trump o zamanki korumasından “ona borç para vermesini" istedi.

McKay şunları ekledi:

'Elbette' deyip herkesin siparişini aldım, yaklaşık 10 veya 15 Coca-Cola'yla 20 kadar çizburger ve patates kızartması.

Sanırım Trump patatesle birlikte iki çizburger ve bir diyet kola aldı, her zamanki siparişiydi ve özel jetinde yanına hep McDonald's almak isterdi.

Bana toplamda yaklaşık 95 sterline (yaklaşık bin TL) mal oldu ve Trump bana 'Paranı geri alacaksın' dedi.

Sonrasında bu para hakkında bir daha konuşmadık. Ondan parayı istemeliydim ama o sıralar boşverdim.

Geçtiğimiz günlerde başkanlığının tarihini yeniden yazmak amacıyla bir internet sitesi kuran Trump, bilindiği üzere fast food'a çok düşkün.

Michael Wolff'un tartışma yaratan Fire and Fury kitabına göre eski başkan zehirlenmekten kaçınmak için McDonald's yiyordu: 2019'da Beyaz Saray'da Clemson Üniversitesi futbol takımı için Quarter Pounder, Big Mac ve Whopper'lardan oluşan ve toplamda 3 bin dolar tutan (yaklaşık 24 bin TL) muazzam bir sofra kurmuştu.

Independent Türkçe

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • El Fetih liderine yakın isimler seçimleri görüşmek üzere Washington'da30 Mart 2021 Salı 19:59
  • Biden, ABD'de ilk kez bir Müslümanı federal yargıç adayı gösterdi30 Mart 2021 Salı 19:52
  • Covid: CDC Direktörü ABD'nin salgında "kötü sona" yaklaştığı konusunda uyardı30 Mart 2021 Salı 19:25
  • Kolombiya'da Altın Madenini Su Basması Sonucu 11 Madenci Mahsur Kaldı30 Mart 2021 Salı 12:59
  • Endonezya’da petrol rafinerisindeki patlamada 20 kişi yaralandı29 Mart 2021 Pazartesi 11:15
  • Biden Yönetimi Ve Özel Sektör "Aşı Pasaportu" Üzerinde Çalışıyor29 Mart 2021 Pazartesi 09:52
  • ABD’de helikopter düştü29 Mart 2021 Pazartesi 08:53
  • New York Times'ta NFT olarak satışa çıkarılan makale 563 bin dolara alıcı buldu27 Mart 2021 Cumartesi 23:00
  • Biden'dan 'Kuşak ve Yol'a demokratik rakip teklifi27 Mart 2021 Cumartesi 13:15
  • Blınken'dan Doğu Akdeniz'deki Anlaşmazlıklara "Barışçıl Çözüm" Çağrısı26 Mart 2021 Cuma 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti