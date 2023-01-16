Eski KTBK Komutanı Hasan Kundakçı hayatını kaybetti

Eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı hayatını kaybetti.
Hasan Kundakçı'nın bu sabah tansiyon düşüklüğü şikayetiyle gittiği özel bir hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.
ERTUĞRULOĞLU: “HİZMETLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ”
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kundakçı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
KTBK Komutanı olarak KKTC’de de görev yapan Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın vefatından büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türkünün haklarının yılmaz savunucusu değerli komutanımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Hizmetlerini unutmayacağız” dedi.
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