Eski Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı:Avukatların ve Bağımsız Mahkemenin Başarısı

AVUKATLARIN VE BAĞIMSIZ MAHKEMENİN BAŞARISI

Keşke herkes işini bu kadar iyi yapsaydı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davadaki avukat ve bağımsız mahkeme performansından bahsediyorum.

Dava bu gün bitti. Dava edilecek konu kalmadığından muhtemelen bu gün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği hukukçuları davayı geri çekecekler

Ancak hukuki süreç çok ilginçti.

Önce Tabipler Birliği tarafı argümanlarını koydu. Bakanlar kurulu kararlarının yasalara , özellikle de bulaşıcı hastalıklar yasasına uygun alınmadığına bulgu yaptı. Üstelik aylar önce Ombudsman da bu konuda rapor yayımlamıştı. Konulan tezler o kadar gerçekti ki karşı taraf savunma tanıkları dahi konuşurken kendi aleyhlerine konuştular.

Tabiplerin Avukatları sağlam iş yapmıştı. Davanın sürmesi hâlinde kazanılmaması mümkün değildi.

İşte tam bu esnada hükümet kanadı hukukçuları devreye girdi. Bu davadan minimum zararla çıkmanın tek yolu vardı. “Kendi aldıkları tüm kararları iptal etmek” . Hukukçuların bulduğu bu tek çıkış yolunu hemen uyguladılar. Böylece dava edilen unsur ortadan kalkmış olduğundan , konu da kapanmış oldu.

Gecesi yasaya uygun üst komiteleri topladılar ve benzer kararları tekrar aldılar. Kararlar eleştirile bilir. Ama en azından yasal zemine taşındı . Bu nedenle hem iki tarafın Avukat gurubunu hem de bağımsız mahkemeyi kutlamak gerek.

Değişen ne mi oldu? Neredeyse hiçbir şey ama yine de en azından, işini iyi yapan avukatlar ve bağımsız yargı sayesinde K.K.T.C de hâlen hukukun var olduğunu öğrendik. Onlara teşekkür ederiz. Tabi Kıbrıs Türk tabipleri Birliği de en azından yaptığı zorlama nedeniyle teşekkürü hak ediyor.

Yalnız bilinmelidir ki, artık tüm sorumluluk da sağlık bakanlığındadır. Bulaşıcı Hastalıklar yasasını tam olarak uygulayıp uygulayamayacağı , yasada söz konusu dört komiteyi kurup buna göre iş üretip üretmeyeceği de merak konusudur.

Biz bize düşeni yapalım. Olayı seyrettik. Bitti. Hastalıktan korunalım , etrafımızı koruyalım.

Sağlıkla kalınız.