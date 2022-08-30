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Eski Lefkoşa Havaalanı "NIC" Araştırma Projesinin Çevrim içi Platformunda yeniden hayat buluyor

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Eski Lefkoşa Havaalanı "NIC" Araştırma Projesinin Çevrim içi Platformunda yeniden hayat buluyor
Eski Lefkoşa Havaalanı "NIC" Araştırma Projesinin Çevrim içi Platformunda yeniden hayat buluyor

Kıbrıs Enstitüsü'nün araştırma projesi "NIC "in çevrim içi platformu bir zamanların kozmopolit Lefkoşa Havaalanı'nda sanal bir tur yapma imkânı sunuyor.

2021 yazında, Arkeoloji ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (STARC) Andreas Pittas Sanat Karakterizasyon Laboratuvarları (APAC) ve İklim ve Atmosfer Araştırma Merkezi'nin (CARE-C) İnsansız Sistemler Araştırma Laboratuvarları (USRL) ve Kıbrıs Enstitüsü araştırmacılarından oluşan bir ekip, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (UNFICYP) desteğiyle, şu anda ara bölgede bulunan ve halkın erişimine kapalı olan Lefkoşa Uluslararası Havalimanı'nın dijitalleştirilmesi sürecini tamamladı.

 

"NIC" platformu sayesinde, Kıbrıs tarihinin önemli bir parçasını yeniden canlandırarak, ofisler, mağazalar, kamusal ve kısıtlı alanlar da dâhil olmak üzere neredeyse tüm alanlarını dolaşarak keşfetmek artık mümkün.

Araştırma projesi "NIC" (adını Lefkoşa Havalimanı'nın IATA kodundan almıştır), sanal turlar için interaktif uygulamalar oluşturmak üzere geliştirilen disiplinler arası bir 3D modelleme ve görselleştirme sürecine odaklanıyor.

"NIC" platformunun logosu Lefkoşa Havalimanı'na inen son uçaktan esinlenilerek ve hava yolu şirketlerinin kontrol edilen bagajları son varış noktalarına taşımak için kullandıkları bagaj etiketlerine göre tasarlandı. Bu uçuş, 19 Temmuz 1974 tarihinde Londra'dan Roma üzerinden Hawker Siddeley HS-121 Trident 1E, 5B-DAE tescilli uçakla kalkan ve Lefkoşa Havaalanı'na inen son uçuş olan CY317 sefer sayılı Kıbrıs Havayolları uçuşuydu.

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