Eski MB Başkanı Durmuş Yılmaz: Bu gidişle IMF’den başka çareleri yok, ekonomide ciddi kriz var

İYİ Parti’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı ve eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz ‘la swap faizlerindeki yükselişi, hükümetin hamlesini ve bu hamlelerin ne anlama geldiğini ,nasıl sonuçlar doğuracağını konuştuk.

Durmuş Yılmaz “ Merkez Bankası rezervleri eridi çünkü ortada şeffaf olmayan ve açıklanmayan harcamalar var. Hükümet, yabancı yatırımcıya karşı bu hamleyi yapıyor zira doğru yönetilmeyen, şeffaf olmayan bir ekonomi var ve yabancı yatırımcı da Türkiye’de kalmak istemiyor “ diyor.

Durmuş Yılmaz’a göre Türkiye’de ekonomik kriz var ve böyle giderse bu kriz sürecek, vatandaş buna hazırlıklı olmalı.

IMF seçeneğini masada tutan Yılmaz “IMF’den başka seçeneğin kalmadığını görüyorum. IMF konusunda hükümet ‘u’ dönüşü yapar çünkü daha önce pek çok konuda ‘u’ dönüşü yaptılar” görüşünde.

Yılmaz seçimlerden sonra dolardaki yükselişin 6 TL’ye kadar çıkacağını tahmin ettiğini söyledi.