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Eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber Mustafa Hastürk’e ait “Yaşamak Bir Ağaç Gibi” adlı kişisel resim sergisini gezdi…

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Eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber Mustafa Hastürk’e ait “Yaşamak Bir Ağaç Gibi” adlı kişisel resim sergisini gezdi…
Eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber Mustafa Hastürk’e ait “Yaşamak Bir Ağaç Gibi” adlı kişisel resim sergisini gezdi…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski  Meclis  Başkanı Dr. Sibel Siber, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Mustafa Hastürk’ün Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 22 eserden oluşan “Yaşamak Bir Ağaç Gibi…” adlı kişisel resim sergisini ziyaret etti.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk kadın Başbakanı ünvanına sahip olan Meclis eski başkanı Dr. Sibel Siber’e ziyareti sırasında, eşi Dr. Rıfat Siber ve Mustafa Hastürk eşlik etti. Yrd. Doç. Dr. Hastürk, Atatürk Kültür ve kongre Merkezi Sergi Salonları’nda yer alan kendi sergisi ile Türkmenistan ve Kazakistan sanatçılarının eserlerinden oluşan sergiler hakkında Dr. Sibel Siber'e bilgiler aktardı. 

 

Dr. Sibel Siber; “Bizim Bu Güzelliklere İhtiyacımız Var…”

Sergileri ziyareti sırasında konuşan Dr. Sibel Siber, ülkede sanat gibi güzelliklere ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, eserlerden büyük beğeni ile bahsetti.

 

Dr. Siber, “Bugün yine çok güzel bir sergi gezdik. Özellikle Mustafa Hastürk’ün kişisel sergisini, kısa sürede ürettiklerini görmek ve anlam olarak da ‘yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ama bir orman gibi kardeşcesine”  temalı yaptığı ağaç çalışmaları gerçekten bizi alıp derinlere götürdü. Bunlar güzelliktir. Her zaman vurguluyorum. Bizim bu güzelliklere ihtiyacımız var ve yine Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleşen Türki Cumhuriyetlerinden gelen ressamların burada çizip ürettikleri, sergilenen ve beğenimize sunulan eserler ise muhteşem” ifadelerini kullandı.

 

Sergilerin ülkemize pozitif yönde katkısı olduğundan söz eden Dr. Siber, sanatın yumuşak güç olduğunu ifade ederek, küçük ülkelerde sanata önem verilmesi ve bu tür sergilerin hemen her gün, her hafta sıklıkla sergilenmesinin bizim gücümüz olduğunu kaydetti. Dr. Siber, “Sadece kendi sanatçılarımızın değil yurtdışından da sanatçıların gelip burada üretmeleri ve sergilenmeleri bizim zenginliğimizdir” dedi.

 

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Sanata Verdiği Önem Hepimizin Gururudur”

Sözlerinin devamında Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanata verdiği önem ve sergilemenin, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bu şekilde gün geçtikçe daha da gelişmesinin hepimizin ortak sevinci ve gururu olduğunu belirten Dr. Sibel Siber, başarılı çalışmalarından ötürü Mustafa Hastürk’ü de kutladı.

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