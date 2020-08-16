Eski Meclis Başkanı Siber: "Kriz iletişimi, kriz yönetiminde yaşamsaldır..

Eski Meclis Başkanı Sibel Siber, Sağlık Bakanlığı'nın ve hükümetin pandemi döneminde halk ile iletişim kuramadığını aktararak "Kriz iletişimi, kriz yönetiminde yaşamsaldır" ifadelerini kullandı.

Eski Meclis Başkanı Sibel Siber sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada pandemi döneminde hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın halkla doğru bir iletişim de olmadığını aktardı.

Siber, "Maalesef bu Pandemi döneminde, hükümet tarafından, kamuouyuyla güven veren, hızlı, doyurucu, etkin bir kriz iletişimi sağlanamamıştır. Sağlık Bakanlığı'nın halkla kurduğu iletişim, hergün kaç test yapılıp, kaç pozitif vakaya rastlandığından öteye gidememiştir" dedi.



Siber açıklamasında, halkın doğru bilgiler edinmek adına başka yollara başvurduğunu belirterek "Bu dönemde bazı gazetecilerimiz, Bakanlığın yarattığı bu iletişim boşluğunu doğru ve güvenilir bilgilendirmeleriyle doldurmuştur" dile getirdi.

Bakanlığın, halkla doğru iletişim için geç kaldığını, çalışmayı başlatması ve pandemi iletişim ekipleriyle, doğru bir bilgilendirme çalışması yapması gerektiğini de vurgulayan Siber "Ekip çalışması olmayan yerde başarı hayaldir..." aktardı.