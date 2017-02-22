Eski Meclis Başkanı'nın eşi hayatını kaybetti...

Detay Kıbrıs
Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde, Larnaka Milletvekili olarak Meclise giren ve Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi'nin ilk Başkanı olan merhum Orhan Müderrisoğlu'nun eşi Sevgi Müderrisığlu, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti...
Detay Kıbrıs
Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde, Larnaka Milletvekili olarak Meclise giren ve Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi'nin ilk Başkanı olan merhum Orhan Müderrisoğlu'nun eşi Sevgi Müderrisığlu, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti...
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