Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kemerleri bağlayın, tünelin ucunda ışık yok

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, bugün açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yılmaz, "Kemerleri bağlayın, tünelin ucunda ışık yok" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "2019 yılı 1. çeyrek büyüme rakamı açıklandı. İç talep ağırlıklı büyüme modelimiz çerçevesinde %7.2 artan devlet harcamalarına rağmen ekonomi %2.6 küçülmüştür. Sabit sermaye oluşumu son üç çeyrektir negatif: Kemerleri bağlayın tunelin ucunda ışık yok. Bir süre düşük büyümeye hazır olun." ifadelerini kullandı.
2019Ç1 büyüme rakamı açıklandı. İç talep ağırlıklı büyüme modelimiz çerçevesinde %7.2 artan devlet harcamalarına rağmen ekonomi %2.6 küçülmüştür. Sabit sermaye oluşumu son üç çeyrektir negatif: Kemerleri bağlayın tunelin ucunda ışık yok. Bir süre düşük büyümeye hazır olun.— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) 31 Mayıs 2019
Ekonomi yüzde 2.6 daraldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Ekonomideki daralma, piyasa beklentileri çerçevesinde gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 daraldı.
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