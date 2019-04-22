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Eski MHP'li Yaşar Okuyan'dan Bahçeli'ye: 12 Eylül öncesi de görevliydi bugün de

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'12 Eylül 1980 öncesinde de görevli idi, bugün de görev devam ediyor... Arabasında yakalanan silahlar ve mermiler ile karakola bile ifadeye çağrılmayışının sebebini açıkla...'
Eski MHP'li Yaşar Okuyan'dan Bahçeli'ye: 12 Eylül öncesi de görevliydi bugün de

Siyasete MHP'de başlayan ve ANAP'ın kurucuları arasında yer alan Yaşar Okuyan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin ardından yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Okuyan, Bahçeli için "12 Eylül 1980 öncesinde de görevli idi, bugün de görevli" dedi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırının ardından kamuoyunun tepkisini çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli, "Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğini araştırmalı, danışmanlarına sormalı" demişti. 

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Bahçeli'nin bu ifadelerine tepki gösterdi. Twitter üzerinden geçmişte yaşanan bir olayı hatırlatan Okuyan şu mesajı paylaştı:

"12 Eylül 1980 öncesinde de görevli idi, bugün de görev devam ediyor... Arabasında yakalanan silahlar ve mermiler ile karakola bile ifadeye çağrılmayışının sebebini açıkla..."

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