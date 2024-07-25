Eski milletvekili Ergün Vehbi için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi

Hayatını kaybeden eski milletvekili Ergün Vehbi (83) için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Törene Vehbi ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, eski Meclis başkanları, başbakanlar, TMT Mücahitler Derneği’nden temsilciler de katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreni, merhum Ergün Vehbi’nin özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.

Kardeşi Hasibe Şahoğlu, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşma yaparak, Ergün Vehbi’nin vatansever, çalışkan, eğitime önem veren bir insan, iz bırakan bir siyasetçi olduğunu vurguladı.

-Şahoğlu: “Ergün abim benim idolümdü”

Anma töreninde ilk sözü alan Ergün Vehbi’nin kız kardeşi Hasibe Şahoğlu, “Ergün abim benim idolümdü. Çok çalışkan ve zekiydi” diyerek vatan ve kitap sevgisini, eğitime büyük önem veren abisinden öğrendiğini söyledi.

Şahoğlu, uğrunda ölmeyi göze alacak kadar ülkesine bağlı ve gözü kara bir mücahit olan Ergün Vehbi’nin üniversite öğrencilerinin savaşmak üzere Kıbrıs’a gönderilmesi için canla başla çalıştığını, yılmadığını ve bunu başardığını kaydetti.

Yeşilırmak’ta komutan olan Ergün Vehbi’nin lisede göreve gelemeyen öğretmenlerin yerine öğretmenlik de yaptığını belirten Hasibe Şahoğlu, çağrılınca hiç tereddüt etmeden ve “Vatanın bana ihtiyacı var” diyen abisinin kurulu düzenini bırakarak İstanbul’dan Kıbrıs’a geldiğini söyledi.

Ergün Vehbi’nin siyasi yönünde de değinen, “Ben siyaseti de onunla sevdim. O yıkılmaz bir kale, sığınılacak bir limandı siyasette…” diyen Şahoğlu, Vehbi’nin yeri göğü inleten sesiyle sadece taraftarlarını değil, muhalefeti de etkilediğini ifade etti.

Hasibe Şahoğlu, doğruları söylemeden kaçınmayan, dürüst bir siyasetçi, vatan menfaatlerinin yılmaz bekçisi olan Ergün Vehbi ile gurur duyduklarını söyleyerek, “Bu vatan seni unutmayacak, sen tarihin sayfalarına ve yüreklerimize kazındın kahraman mücadele adamı…” dedi.

-Töre: “O her şeyden önce vatanını seven biriydi”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Ergün Vehbi’nin bir ömre çok şeyler sığdırdığını, dürüst, üretken, girişimci ve örnek bir siyasetçi olduğunu kaydetti.

Töre, “O, her şeyden önce vatanını seven biriydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne inanan biriydi. Devletini savunuyordu. Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesini savunuyordu, bu mücadeleye inanıyordu” dedi.

Ergün Vehbi’nin yüksek ve kalın sesiyle doğruları haykırmayı kendine vazife edinen biri olduğunu da belirten Meclis Başkanı Töre, “Hiç kimse bu fani dünyada kalmaz. Gidenlerin arkasından söylenenlere bakmak lazım… Ergün Vehbi’nin arkasından olumsuz bir şey söylenemez” dedi.

Töre, Ergün Vehbi’ye rahmet, ailesine sabır dileyerek, “Onu unutmayacağız” diye konuştu.

-Tatar: “Memlekete büyük hizmetler verdi…Milliyetçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yürekten inan biriydi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Ergün Vehbi’nin genç yaşlarda, daha öğrenciyken Erenköy’deki mücadelede yer aldığını, mücahitlere liderlik yaptığını söyledi.

Ergün Vehbi’nin konuları kürsüden ifade edişine ve gür sesine de işaret eden Tatar, “Memlekete büyük hizmetler verdi. Milliyetçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yürekten inanan biriydi” dedi.

Ergün Vehbi’yi hasta yatağında gazeteci Akay Cemal ile birlikte ziyaret ettiğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vehbi’nin “Yürütmekte olduğumuz iki devletli siyaset doğru bir siyasettir” şeklinde bir değerlendirme yaptığını da söyledi.

“Ergün Vehbi çok iyi bir insan, çok iyi bir aile babasıydı. Vehbi ailesiyle zaman içinde çok önemli bağlarım oldu” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vehbi’ye rahmet, başta eşi Dr. Vesile Vehbi olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.

Konuşmaların ardından hayatını kaybeden eski milletvekili Ergün Vehbi’nin naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişi yapıldı.

Meclis’teki törenin ardından Vehbi, öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.