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Eski milletvekili İbrahim Koreli için Meclis’te tören yapıldı

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Eski milletvekili İbrahim Koreli için Meclis’te tören yapıldı
Eski milletvekili İbrahim Koreli için Meclis’te tören yapıldı

Yaşamını yitiren eski milletvekillerinden ve KKTC Kurucu Meclis üyelerinden İbrahim Koreli son yolculuğuna uğurlandı.

Koreli için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi. Törene, Koreli’nin ailesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bazı siyasi parti başkanları ve milletvekilleri katıldı.

 

Saygı duruşu ile başlayan törende daha sonra merhum eski milletvekili Koreli’nin özgeçmişi okundu.

 

Ardından İbrahim Koreli’nin kızı Zuhal Koreli bir konuşma yaptı.Zuhal Koreli konuşmasında, babasının örnek alınacak muhteşem bir baba olduğunu dile getirdi.

Zuhal Koreli “Kıbrıs genelinde özellikle kendi bölgemiz Güzelyurt’ta onurlu duruşu ve herkesi içine alabilen büyük sevgi dolu kalbiyle, mütevazi yaşam tarzıyla her yaşta herkesin sevgili efsane Korelisi, halkımız ile her zaman bütünleşerek, işçileriyle birlikte her türlü emek ve hak mücadelesinin cesur savunucusu ve sözcüsü olmuştur. O büyük bir halk adamıydı” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da törende gerçekleştirdiği konuşmada, İbrahim Koreli’nin Cumhuriyet Meclisi çatısı altında görev yaptığını ve herkesin sevgi ve saygısını kazandığını söyledi.

Koreli’nin vefatı nedeniyle onunla mücadele etme şansı yakalamış dostlarıyla birlikte herkese başsağlığı dileyen Uluçay şunları kaydetti:

Koreli halkın bir temsilcisi olarak hep halkının yanında olmuş tüm ömrü boyunca halkının hak ve menfaatlerini korumak için mücadele etmiştir. Fedakarlığı dürüstlüğü ve özellikle emek mücadelesine koyduğu katkılar aziz hatırasının ayrılmaz parçasıdır. Gerek milletvekili gerek sendikacı gerekse bu toplumun bir ferdi olarak hep halkının iyiliği ve menfaatleri için çalışmış, ben değil biz demesini bilmiştir

İbrahim Koreli’nin naaşı önünde yapılan saygı duruşu ve saygı geçişinde bulunuldu.

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