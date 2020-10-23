Eski milletvekili, K.T. Çiftçiler Birliği kurucularından Kemal Deniz anıldı

Kıbrıs Türk toplumunda önemli bir yere sahip olan, KKTC’nin tanınmış işinsanlarından, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurucularından ve eski Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Milletvekili Kemal Deniz ölümünün 20’nci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene Deniz’in eşi Ayten Deniz, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Kemal Deniz’in kızı Sibel Tatar, ailesi, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da katıldı. Anma töreninde yapılan konuşmalarda Kemal Deniz’in eğitime ve Kıbrıs Türk çiftçisine verdiği hizmetlere dikkat çekildi. Anma töreninde ilk konuşmayı yapan Deniz’in oğlu Derviş Kemal Deniz yaptı.

Deniz, babasının KKTC’nin bugünlere gelmesindeki temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Derviş Kemal Deniz, Kıbrıs Türkünün ingiliz idaresinde organize olmasında büyük mücadele gösterdiğini ifade etti. Derviş Kemal Deniz, babasının isminin sokak ismi olarak verilmemesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Gazeteci yazar Hasan Çakmak ise Kemal Deniz’in hayat hikayesi ile ilgili bir kitap çalışması yaptığını belirterek, Deniz’in her türlü sorunla karşılaştığında gücünü halktan aldığını vetoplumda yer eden bir kişi olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ise, Kemal Deniz’in Deniz Kırtasiye’yi kurarak eğitimin öncüsü olduğunu ve ekonomiye değer kazandırdığını, 1943’te ise Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni kurduğunu anımsatarak, “O dönemki sıkıntıları atlatmanın tek yolunun topraklara sahip çıkmak olduğunu çok iyi biliyordu” dedi. Anma töreninde Kemal Deniz’in damadı, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yaptı.

Kemal Deniz’in mücadeleci, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış, çalışkanlığı ile halkın bağımsızlık mücadelesinde yaptığı çalışmalarla, hedefe katkıları olan değerli bir kişi olduğunu söyledi.

Tatar, “Ne mutlu bize ki yıllar sonra onun da çalışmalarının bir ürünü olarak daha üretken bir çifçi, daha üretken sanayici ve daha üretken bir Kıbrıs Türk halkı, bu topraklarda milli servetiyle ve Türkiye’nin de desteği ile bir devlet kurmuştur. Doğu Akdeniz’de şu anda yaşanan bütün bu gelişmeler ışığında Kemal Deniz ve arkadaşlarının başlattığı o mücadele esas itibari ile bana göre fevkalade başarılı bir şekilde devam etmektedir. Ruhu şad olsun” dedi.