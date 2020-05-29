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Eski Milletvekili Koreli bugün defnediliyor

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Eski Milletvekili Koreli bugün defnediliyor
Eski Milletvekili Koreli bugün defnediliyor

Yaşamını 27 Mayıs günü yitiren eski milletvekillerinden, KKTC Kurucu Meclis üyelerinden İbrahim Koreli, bugün saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak törenin ardından, öğlen namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.

73 yaşında ölen Koreli için düzenlenecek tören, COVID-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında milletvekilleri ve ailesinin katılımıyla sınırlı olacak.  

İBRAHİM KORELİ KİMDİR?

1947 yılında Baf’a bağlı Ceyhan köyünde doğan İbrahim Koreli, Limasol 19 Mayıs Lisesi’nden mezun oldu. Dikelya’daki İngiliz Teknik Okulu’nda burslu eğitim gören Koreli daha sonra iş hayatına atıldı. Tarım İşçileri Sendikası’nın genel başkanlığını yürüten Koreli, 13 Temmuz 1981’de Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden Lefkoşa milletvekili seçildi. 6 Aralık 1983’te oluşan Kurucu Meclis Üyeliği yapan Koreli,  1985’teki genel seçimlerde yeniden TKP’den milletvekili seçildi. 6 Mayıs 1990 tarihli seçimleri kazandığı halde yemin etmediği için 18 Mayıs 1990’da milletvekilliği sona eren İbrahim Koreli, 12 Aralık 1993’teki seçimlerde tekrar milletvekilliğine seçildi ve yeniden 18 Aralık 1998’e kadar milletvekilliği görevini sürdürdü.

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